Ya perdimos la cuenta, nuevamente Facebook e Instagram presentan fallas en su funcionamiento.

De acuerdo a reportes a través de Twitter, usuarios han dejado en evidencia que las redes sociales de Mark Zuckerberg se cayeron.

Facebook no carga en su versión de escritorio y no se actualiza en el celular, mientras que Instagram no recarga el feed. Hasta el momento no se ha emitido información oficial al respecto de la falla.