Denuncian a Reportero y Pagineros por intento de extorsión

El Rector de la Universidad del Caribe Carmen Maestro Narciso Domínguez Jiménez presento una denuncia penal en contra del reportero (VMG) asi como pagineros de redes sociales (FB) aportando pruebas en audio y video sobre dicha querella.

Le dejamos la publicación completa publicada por el Maestro Narciso Domínguez Jiménez:

Realiza nuestro rector el Mtro. Narciso Domínguez Jiménez una denuncia penal ante las autoridades correspondientes, derivado a la situación en la que se encuentra nuestra institución la Universidad Del Caribe Carmen ya que se ha visto señalada sin fundamentos, se realizó en contra del C. Valentín Mendoza Gutiérrez por los delitos de Extorsión; Amenazas; Calumnias; Delitos de Odio; A través de nuestro asesor jurídico se aportó audios de prueba donde el seudo periodista menciona desembolsen 100 mil pesos de lo contrario realizaría una serie de publicaciones en sus 18 medios que manipula de manera simultánea hasta que clausuren la institución.

Ante la fiscalía del estado se presentaron las pruebas correspondientes por lo consiguiente se abrió una carpeta de investigación para conocer el número de personas involucradas derivado que una o dos personas involucradas que solicitan dinero es EXTORSIÓN y cuando hay más de tres que es el caso ya que son paginas con diferentes propietarios es CRIMEN ORGANIZADO quienes han realizado publicaciones desde sus perfiles personales y simultáneamente manipulado por el demandado así como con apoyo para el hostigamiento a través de camarógrafos que han participado en colaboración con el demandando como es el caso del C. Alejandro Góngora.

Las paginas involucradas son las siguientes: TV CARMEN NOTICIAS, MAYAVISION CARMEN, SIN CENSURA TV DIGITAL, EN CARMEN NOTICIAS, VISIÓN POLITICA NOTICIAS, DELINCUENCIA CARMEN, GUINDA TV, ES NOTICIA ARC DIGITAL, ANTENA CARMEN Y EMBRUJO CARMEN, entre otras donde ya se solicitó a la policía cibernética verificar quiénes son los administradores de las páginas donde simultáneamente realizan publicaciones afectando la imagen, identidad así como la integridad de la institución sin tener ninguna prueba sólida y física ante alguna autoridad, donde haga constar que se efectúa un Fraude como ellos aseguran.

Se hace del conocimiento de los alumnos afectados que no existe ningún fraude, se encuentran con un número de Folio en trámite ante la AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO (DGB) designada por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) y los atrasos de certificados son ajenos a nuestra institución ya que ellos son el único organismo que pueden emitir y timbrar los certificados a través del ACUERDO SEP/286 Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el ACUERDO SECRETARIAL SEP/286 cuya denominación y contenido surte plenos efectos legales de conformidad con lo establecido en el ACUERDO 02/04/17, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2017.

Hacemos un llamado a la comunidad carmelita a no caer en los engaños de estos personajes que solo buscan lucrar para obtener beneficio económico, contamos con más de dos mil egresados que han recibido su certificado oficial con validez oficial ante la SEP a nivel nacional y con cuatro años de trabajo en beneficio de nuestra comunidad carmelita.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión, es considerada como un delito de alto impacto y se paga con cárcel.

#Comparte #Extorsión Layda Sansores Aníbal Ostoa Ortega #Comparte #SoyCaribe