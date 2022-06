La guerra de Audios entre políticos es lo de HOY

Es muy claro que el que se encuentra en el poder (silla presidencial) hará todo lo posible para que la oposición no sea rival en las próximas contiendas electorales.

Alejandro Moreno Cárdenas el día de ayer publico en diferentes medios de comunicación un audio que dura alrededor de 9 minutos mismo que grabo el 8 de abril (antes de que se votara por la reforma eléctrica) con el Senador Manuel Velazco y le presentamos un extracto de lo más relevante de la llamada, y luego presentaremos el audio que el día también de ayer 31 de mayo presento la Lic. Layda Sansores en su programa Martes de Jaguar en la Ciudad de Campeche:

En Política no hay amigos, el Senador Manuel Velazco vía Twitter reconoció que habla con Alejandro Moreno Cárdenas desde más de 20 años, sin embargo el desconocía que su “amigo” lo estaba grabando.

Ahora pasemos al Audio que presento la Lic. Layda Sansores del famoso “USB” anónimo en su programa Martes de Jaguar.

De donde sale el famoso USB Anónimo

En días pasado la gobernadora de Campeche la Lic. Layda Sansores San Román en una entrevista con Carmen Aristegui vía telefónica afirmo que recibió un USB en un sobre que contenía muchos fotos, audios y un video del actual Presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas donde lo exhibían de actos de corrupción y de hechos ilícitos, ella menciona que el USB fue recibido por un ayudante despues de que ganara las elecciones.

Nos hacemos una pregunta: Y porque la Gobernadora guardo esa evidencia muchos meses y decidió usarla hoy día en contra del Presidente del PRI porque decidió votar en contra de la reforma eléctrica? – No estamos a favor ni en contra en este medio de comunicación ya que nuestro deber solo es de INFORMAR pero si nos llama la atención que fue demasiado el nerviosismo y la falta de información que demostró la Lic. Layda ante las preguntas de Carmen Aristegui ya que según ella no sabe aun cuantos audios y cuantos videos contiene el USB.

Amigos lectores y cibernautas en Política no existen los buenos en realidad en campaña predican la calidad pero ya gobernando carecen de ella en su totalidad, asi que solo puedo darles una opinión muy personal: No se pelee ni discuta ni defienda con un familiar o un amigo de antaño sobre políticos, no vale la pena perder una amistad por algo que hoy día nos queda claro, mientras nosotros nos peleamos como ciudadanos tratando de defender a un político ellos de todos modos SAQUEAN las Arcas del erario público. Ese tema también lo publicaremos muy pronto porque hay mucha tela de donde cortar

