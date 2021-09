Les tengo q contar el día que casi as3sin0 al hijo de mi tía

Juancho, su perro French Poodle q quiere más que toda su familia

junta osea hay regalos de navidad bajo el árbol 🎄para Juancho ..

Juancho fue todo un fraude, se lo vendieron como French Poodle “Tacita de Té” y se convirtió en cafetera de 40 tazas , pero lo queremos haaarto.

Juancho tiene sus trastes , su tina, su toalla

osea Juancho es mamón y lo saaaaabe.

Mi tia salió a la boda de la prima Lety a Mochis y adivinen

quien le encargo a Juancho … a mi merengues !

En mi defensa quiero alegar que en mi casa siempre hubo perros

grandes que vivían en el jardín ..jamas tuve perros chiquitos ni exagerábamos en cuidados como ponerle zapatos cuando salíamos a pasearlos.

Total q me aviento la aventura de cuidar a Juancho mi tía me da una lista interminable de cuidados, horarios de comidas , snack permitidos .. teléfonos de emergencia, ni mi mamá dejaba tanta información en la guardería cuando estábamos chiquitos…

Se va la tía y ahí nos quedamos Juancho y yo viéndonos…😬🐶

con cara de …. y ahora que hacemos o que ??

Me fui a la computadora a terminar un trabajo y viene Juancho tras de mi y se me queda viendo 👀..y yo 😬…

Y como cuando uno va al baño …pues no te concentras si alguien te está viendo fijamente.

Y empiezas a hablar con los animales

Q onda Juancho .. que hay… quieres un snack ?

si ?? bueno vamos..

Mi tía les hace unas bolitas de helado 🍨…si …leyeron bien… de helado que tiene plátano, yogurt natural y crema de cacahuate casera.

Cuando vamos a casa de mi tía a comer y preguntamos:

que hay de postre ??? siempre dice : Nada no hay nadaaaaa …

pero Juancho se traga como 5 bolitas de helado 😒

Total q saco del conge las bolitas de helado de Juancho

le doy una y brinca de alegría… y yo veía el helado 👀el helado me veía a mi 👀y pues dije …. ni modo que sepan feas … y me comí una bolita de helado … y luego otra … y así … para la noche ya no había helado para Juancho …😬 pero dije …es un perro ni modo q se queje con mi tía q me acabe su dotación de helado ….

Aparte le dejó una galletas para perro …entonces le dí unas galletas para compensar el sentimiento de culpa por haberme comido su helado…

Le di de cenar sus croquetas pero me seguía 🐾🐾🐾… a todos lados y hacia así como carita y yo awwwww 😍y le daba de mis pretzels y me hacia carita y yo awwwwww 😍 y le daba de mis galletas marías y me hacia otra carita y le daba de mi quesadilla total q para el sábado el Juancho nada wey me seguía hasta el baño como niño de preescolar … me seguía a la cocina me acompañaba a tirar la basura y como todavia me sentía pésimo xq me tragué su helado pues le daba lo q yo traía en la mano, chicharrones, papas pringles, Churrumais con limoncito, palomitas, palitos de pan, mas quesadillas …tantita chistorra de la carnita asada del sábado, buevito con jamón, tostadas…

Y ya para el domingo el desmadre empezó…

Juancho estaba todo como infladito ..parecia como Lechón como que hasta caminaba y se iba de lado …y yo 😟 …en la madre! ya lo descompuse …🤭🤫🤕

me van a M-A-T-A-R !!!

Y lo agarraba y lo revisaba y yo sentía q se le salían los ojos de la indigestión …. fui al patio y vi que había hecho 💩hiperaguada pero poquita … y dije ..claro se siente mal esta inflamado …

que hago ?? mi tia me va a matar …

le unto pomada de Pan Puerco en la panza ??

le jalo el cuerito del lomo para el empacho ??

Total que mejor le hablé al doctor de emergencia y le explico lo q pasó y me dice:

🧑‍⚕️ Traémelo para revisarlo…

ya llegamos yo preocupada q no se me fuera a vomitar en el coche o algo asi ..bajo a Juancho …lo revisa el doctor y me dice

🧑‍⚕️ esta tapado ….

y yo : como ???

que significa que esta tapado????

🧑‍⚕️ Así literal esta tapado ..

y le damos Metamucil ? gerber de ciruela pasa ? o que hacemos ???

🧑‍⚕️ Nooo literalmente trae el culin 🔅tapado

whaaaat ??? como ???😱😱😱

Pues yo no sabia que el alimento de perros hace que hagan solidas las 💩precisamente para que no se les embarre todo el (*) y sea más fácil de recoger…y si no les recortan bien el pelo alrededor del (*) se hace como melcocha y se tapan …literal se tapan…

Y pues creo que Juancho No traía depilación brasileña en el (*)

y adicional con todo lo q le di de tragar el sábado por mi sentimiento de culpa le dio chorrillo y se le tapó el fundillo..

Wey es neta q esto les pasa a los perros ?? siempre tuvimos perros pastor alemán ,labrador ,perros grandes y jamás, jamás se les tapo el fundillo ,,,estos perros millennials todo les pasa.😓😒

Total q el doctor le empieza a lavar el (*) ….hasta pensé que en cualquier momento iba a sacar un cepillo así como de biberón para lavarlo como mamila evenflo .. pero no …. más bien empieza como a recortarle con tijeritas el pelo alrededor del (*) y de pronto ……Juancho como maquinita de helado de Nutrisa….. Fue sacando todo lo q se comió …hasta mas delgado se veía…..

Y ya de mejor humor y con el bikini depilado nos fuimos a casa

y seguimos una estricta dieta blanda hasta q llego la tía.

No sé como cual sería la moraleja de esta historia 🤔

Estoy como con sentimientos encontrados…

Es todo buenas noches.💤

Aún estoy en el testamento de mi tía 😎

Les dejo la foto de Juanchis

#rianlavidaesunsuspiro

#teamoJuancho

Créditos Zazil campos