MARTES DEL JAGUAR: MENTIRA, MISOGINIA Y BURLA PARA ALITO

MENTIRA

Mauricio Arceo Piña Secretario de turismo del Gobierno del Estado de Campeche: Menciono: Que el Congreso Mexicano del petróleo había “escogido” la Ciudad de San Francisco de Campeche para llevarse acabo el Junio de 2023.

LA VERDAD

Fue el mismo Director de Pemex Ing. Octavio Romero Oropeza que adelantó que el próximo Congreso Mexicano del Petróleo en Junio de 2023 será en tierras campechanas”, jamás dijo la “Capital del Estado” ni dijo “San Francisco de Campeche”.

LA GOBERNADORA LAYDA SANSORES entra al rescate con su sonrisa ya conocida y su tartamudeo continuo afirmó que no es que no quiera que sea en Ciudad del Carmen, sino que “ellos escogieron” a la Capital y que había mucho trabajo por hacer para organizarse con todas las empresas petroleras y proveedores que habitan en Campeche para que sea un gran evento en la Capital Numero 1, y que Carmen esta considerado como la Capital 2.

DE LA REDACCIÓN:

Señora Gobernadora el primer lugar nadie afirmo que debe celebrarse u organizarse ya que el petróleo sale de Tierras de Campeche pero lejos de su capital, para ser exacto todo el movimiento petrolero se encuentra alrededor de las aguas territoriales del Golfo de México y abordan barcos que van a las plataformas marinas (cayo arcas), etc, desde Ciudad del Carmen y las empresas petroleras y Proveedores radican, viven, comen, c@g@n, wish@n, circulan en la calles de Ciudad del Carmen.

MISOGINIA

“La peor enemiga de una mujer es otra mujer” y aunque la Gobernadora intento aclarar que ella no violaba la ley Olimpia y que inventaron que cuando realizaron el cateo en casa de “Alito” encontraron un celular con Imagenes de varias Diputadas Desnudas o en ropa interior de la bancada priista era mentira y que ella según defiende que las mujeres no sean violentadas pero en un arranque volvió a referirse al tema de las diputadas, puso el video de nuevo donde hizo la declaración y remato diciendo que TENGAN CUIDADO MUJERES con ese hombre (Alito) porque es Terrible, y que no las obligue dando a entender que el presidente del PRI las tiene bajo amenazas.

DE LA REDACCIÓN:

En pleno siglo XXI con mujeres preparadas, con muchas leyes que protegen a la mujer se le ocurre a la gobernadora Layda Sansores San Román enviar un consejo pusilánime, pensando que esta en los años 70´s y que las mujeres son débiles y que les hace falta entregar el trasero para obtener una vacante o una curul? vaya falta de respeto, misoginia.

BURLA PARA ALITO:

Como ya lo venían anunciando en sus redes sociales desde el viernes pasado que ya quería la Gobernadora de Campeche que llegara el Martes de Jaguar para Burlarse de Alito, llego ese día y un dúo con guitarra le compuso una canción dedicada a las “Diputadas del PRI mofándose de ellas también”, para luego poner un audio donde según habla una persona y menciona que el se va a quedar los 4 años para lo que fue elegido como Presidente del PRI y que todavía le toca construir Tampico y para finalizar ponen un video digital tipo vertical animado donde el Alito digital interpreta la canción: “Usted es la culpable”, ahora si pone en duda la originalidad de los audios al presentar todo este tipo de ridiculización que le preparo al Presidente del PRI (Alito) según ella de forma graciosa, pero que en realidad si cuenta con gente profesional que realiza sus “trabajitos especiales”, de seguir así la que se tiene que poner a pensar en contratarla para coordinadora de campaña será Claudia Sheinbaum Pardo porque ya se esta convirtiendo en un peligro para su puesto como Presidenta de México o será que esa es la finalidad de todo este show mediático?

Invitado especial bajo el costo del erario publico del Gobierno del Estado de Campeche Abraham Mendieta asesor político Español que cobra por asistir a cualquier programa boleto de avión de llegada, hospedaje hotel cinco estrellas, alimentación, paseos recreativos y de regreso a la Ciudad de México.

Y las obras e infraestructura, ganadería, pesca, turismo para cuando Gobernadora? porque lana si hay, ya vimos que le sigue recortando presupuestos necesarios a los municipios de Campeche para que Usted no se quede corta de lana para sus pasquines mediáticos, porque no gasta en Prensa, radio, tv, pero aún gasta 10 veces mas en Redes Sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Profesionales en Creadores de contenidos, campañas de internet porque que en cada publicación que hacen y en cada programa de Martes de Jaguar los bots no son regalados, ni los seguidores, ni los mensajes, ni los asistentes virtuales, y lo peor es que todo ese dinero se va directo a empresas extranjeras, tristeza para el periodismo en México que están siendo desempleados y todo por invertir en españolitos, colombianos, venezolanos y nicaragüenses influencers aliados con la 4T, eso cuesta mucho, mucho dinero, si lo sabremos nosotros.

Jorge Cruz

jacm@hotmail.com