Una de las áreas en las que hemos trabajado desde nuestros inicios como empresa ha sido el área de seguridad. No es un secreto que #PEMEX ha reducido presupuestos, afectado a proveedores y focalizado en hacer más con menos. Sin embargo, no se debe escatimar en seguridad. Pues las vidas no tienen precio. Hoy murieron papás, abuelos, hijos de familias que no tienen la culpa de la falta de liquidez de nuestra petrolera mexicana. Y lo digo como empresa del sector de #servicios #offshore.

Pues cada proyecto de innovación presentado para actualizar las operaciones y la seguridad a bordo, simplemente será analizado por burócratas que no tienen la más remota idea de vanguardia y tecnología para prevención de estos accidentes. Ojalá que nuestras autoridades dejen de andar en politiqueo y se enfoquen en las prioridades del sector que tanto crecimiento dio a nuestro país durante décadas y que actualmente está en el olvido.

No hay crisis petrolera.. Hay crisis mexicana respecto a las decisiones de la industria petrolera. Pues en países como USA, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes se continúa aumentando la producción y se sigue invirtiendo en optimización tecnológica y de vanguardia. Dejemos de usar herramientas obsoletas para hacer más eficiente el SSPA de PEMEX.

Ing. Carlos Sánchez. 25 años de experiencia en la industria petrolera; coordinando, desarrollando e implementando proyectos de tecnología SAFETY para PETRONAS, PEMEX, REPSOL, PETROBRAS, SCHLUMBERGER, ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY.

Alguien alguna vez me dijo en países árabes.. “Aquí contratamos cualquier tecnología o innovación que nos ayude a evitar incidentes [así se llama a los accidentes en la industria petrolera].

Alguien me dijo en mi país.. “¿Cuánto me toca?”.

No es una crítica, ni una publicidad. Es simplemente una reflexión ante estos hechos que hoy lamentamos, pero que ya no deberían ocurrir a estas alturas del desarrollo tecnológico [Una pequeña pregunta.. ¿Dónde están los sistemas de monitoreo anti explosión!?, para poder visualizar en tiempo real lo sucedido, con un sistema NAS de respaldo en la intranet?] .. Yo les diré la respuesta.. no están en ningún lado pues esa tecnología de hace 15 años, simplemente aún no llega a nuestro querido PEMEX porque “ahorita no hay presupuesto”, ni mucho menos pensar en implementar ingeniería robótica para procesos críticos o IA, “¿Qué van a decir nuestros sindicalizados?”.. [Sí! Los mismos que tal vez ya no digan nada pues algunos desafortunadamente estuvieron en este fatal accidente].

Analicemos..! Gracias!

Q.E.P.D. nuestros colegas, ingenieros y trabajadores de Cotemar y Pemex. Los menos responsables de esta tragedia!

By: Ing. Carlos Fernando Sanchez

Director Intersad Offshore Services