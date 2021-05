Políticos sin ética en México

Desde la cabeza en la Presidencia de México, hasta el obrero que trabaja de albañil o el nini que se mece en la hamaca y que desde su celular o pc publica y comparte imágenes elaborados para fines políticos; sin saber solo participa en sembrar el odio entre sus semejantes:

Gobiernos Vs Ciudadanos, Abuelos Vs Nietos, Padres Vs hijos, hermanos Vs hermanos, Tíos Vs Sobrinos, Primos Vs Sobrinos, Amigos Vs Amigos, nadie se salva en nuestro México.