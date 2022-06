Rumoran que Piqué engañó a Shakira

EL FUTBOLISTA LA HABRÍA ENGAÑADO

De acuerdo con medios internacionales, Shakira y Piqué estarían en proceso de separación, después de que el defensa del Barcelona la engañara.

Fuentes confirmaron a periodistas locales que Piqué regresó a su vivienda en la calle Muntaner, de donde se le ha visto entrar y salir, así como disfrutar de la vida nocturna en compañía de amigos.

Laura Fa y Lorena Vázquez, periodistas de espectáculos de periódico de Catalunya, revelaron que en la vida de la pareja apareció una “joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”.

Asimismo, la cantante habría desenmascarado la infidelidad en “Te felicito”: “me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

Shakira, quien reside en España y atravesará juicio por presunta defraudación fiscal, nunca se casó con Piqué, con quien tiene dos hijos: Milán y Sasha.

Foto: @shakira

Información de Campeche en Línea.