SAT: Renueva tu e.firma sin salir de casa

La firma electrónica ahora e.firma es un requisito importante para todas aquellas personas que están por realizar su declaración anual 2022 ya que debes cumplir con todos los requisitos correctamente, por esta razón el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto a disposición de los contribuyentes la plataforma SAT ID.

Esta plataforma facilita muchos trámites para las personas físicas, ya que desde aquí puedes renovar tu contraseña sin salir de casa y desde tu teléfono móvil. Si no sabes cómo funciona SAT ID, nosotros te lo vamos a explicar.

¿Cómo renovar la e.firma con SAT ID?

Usar la plataforma es muy sencillo, solo debes registrarte cumpliendo con algunos requisitos, como una identificación oficial vigente con fotografía, ya sea el INE, el pasaporte o la cédula profesional.

Para hacer tu inscripción a SAT ID, debes seguir estos pasos:

Entra al sitio web oficial del SAT: satid.sat.gob.mx

Genera tu número de folio con el cual podrás dar seguimiento a tu trámite.

Durante los tres días posteriores a tu solicitud, el SAT te enviará un mail con la respuesta a tu solicitud.

Recibirás un link el cual te llevará a un portal dónde deberás proporcionar el número de folio que guardaste, tu clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la nueva contraseña que desees poner. Para finalizar solo haz la confirmación que solicita SAT ID y listo, tu contraseña quedará renovada.

Si llegase a existir un problema con tu solicitud como datos incorrectos o algo que no permita a SAT ID completar la renovación, podrás pedir ayuda de otra persona, aunque deberás grabar un video que quedará en el registro explicando el por qué necesitaste ayuda para hacer tu trámite.

Es importante mencionar que la inscripción a la plataforma y los trámites que puedes realizar en ella, son completamente gratuitos por lo que no debes recibir ningún cargo monetario, de ser así verifica que estés usando la plataforma correcta.

