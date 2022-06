SFP SANCIONA E INHABILITA A FUNCIONARIO Y CONTRATISTA DEL GOBIERNO DE LAYDA SANSORES

Daniel Gaspar López Lanz fue sancionado e inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuya empresa “GLY Grupo Constructor” operaba como facturera cobrando obras y no la ejecutaba según afirmo LAGH.

El también ex diputado local precisó que a través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado jueves 23 de junio, la SFP informó a las dependencias y gobiernos federales, estatales y municipales que multó y sancionó a diversas personas físicas y morales proveedoras de servicios para el gobierno federal, entre ellas el actual subsecretario de Gobierno del Estado de Campeche, Daniel Gaspar López Lanz, quien también es contratista del Gobierno de Layda Sansores.

La circular indica : “se comunica a las dependencias, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física C. Daniel Gaspar López Lanz”.

Derivado del expediente administrativo SAN.003/2021, se resolvió el procedimiento administrativo sancionador en contra de Daniel López Lanz, en el que se impuso una multa por 134 mil 664 pesos y la inhabilitación por un plazo de tres meses, a partir del 24 de junio, en el que no podrá celebrar contratos con ningún gobierno o dependencia.

El tráfico de influencias y la corrupción en el Gobierno de Layda Sansores cada día es más evidente, pues además de que el subsecretario de Gobierno, López Lanz, es objeto de procedimiento sancionador, recibe contrato por cinco millones 768 mil 803 pesos con 68 centavos, a través de su empresa GLY Grupo Constructor S. de R. L. de C. V., celebrado el día 26 de noviembre de 2021 con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI), dependencia del mismo gobierno de Campeche.

Gaspar López Lanz no realizó la obra, pero sí cobró el monto pactado, ni siquiera le impusieron multas y sanciones. El Gobierno de Layda Sansores premia la corrupción, incurre en tráfico de influencias y cada día es más descarado el latrocinio.

En dos artículos pasados este medio de comunicación publico la “Modalidad” de Presidir la alcaldía de Álvaro Obregón en antaño por parte de la Lic. Layda Sansores y su “Grupo Cercano” mismo que se trajo al Gobierno del Estado de Campeche y por ende el actuar y proceder es similar, para muestra un solo botón el Contratista Walter David Patrón Bacab en manejos de Redes Sociales en Álvaro Obregón hoy día desempeña el cargo de Director en la Unidad de Comunicación Social del Estado de Campeche por lo que solo crean paginas ficticias (inventan medios en redes) y luego facturan quedándose el dinero ellos mismos de la partida presupuestal de comunicación del Gobierno del Estado de Campeche.

Nota 1:

Nota 2: