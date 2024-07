SI CAES EN TU COCHE AL AGUA

By

No está de más conocer estos tips que puedes utilizar si caes al agua en un coche con los vidrios cerrados.

1. No desperdicies tu energía intentando empujar la puerta.

2. No abras la ventanilla, la fuerza del agua que entra en el coche no te permitirá salir.

3. Saque el reposacabezas.

4. Utilice la punta afilada de acero y rompa la ventana trasera para escapar.

El auto por ingeniería y diseño está pensado para flotar en el agua y la ventana trasera siempre estará hacia arriba.

Esto podría salvar tu vida

Nunca está de más compartir este tipo de consejos.