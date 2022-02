Sin registro de renta de la casa gris en Texas – MCC

Se comprueba #Corrupción y Falsa Austeridad Republicana de la Familia #lópezbeltrán

No existen registros de Renta en Texas de la casa gris de haberse llevado a cabo la realización de un contrato de RENTA del inmueble.

Todo se complica para la 4T y para el Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador porque ahora si solo hay de dos sopas y varios culpables:

1. Si aparece un contrato por parte del Ex-Director de la Compañía Baker Hughes serían puestos en investigación por el Gobierno de Joe Biden Presidente de EEUU.

2. Se estaría comprobando “Conflicto de Intereses” entre Baker Hughes y Pemex en México los cuales serian señalados como responsables la familia #lópezbeltrán y #lópezobrador y se desplomaría la frase del sexenio: “No a la Corrupción”

En Ambos casos José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams podrían ser deportados y cancelarles la visa de por vida no sin antes pagar con cárcel y multas en EEUU.

