En Redes

Me la encontré y le pregunté ¿Con quién anda? Ando solita me respondió, ando viendo un pollito asado, pero está muy caro, le respondí hoy va a comer su pollito asado, y tome lo que ocupe, ella tomó lo más barato, solo tomó 3 cosas y me dijo es todo no quiero que gastes y la voy animando que tomara más cosas..

No lo subo para que me digan que buen corazón tienes, pero un día pasé esto con mi madre y sé que es andar así.