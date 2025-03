Tu botella de agua podría tener moho y así es como lo puedes prevenir

By

El moho en la botella de agua es una realidad y en unotv.com te contaremos cómo lo puedes prevenir para evitar problemas de salud como infecciones, problemas respiratorios y reacciones alérgicas.

Usar una botella o termo de agua reutilizable tiene distintos beneficios, es bueno para el medio ambiente, fácil de transportar y permite beber suficiente agua y llevarla a distintos lugares.

Aunque tu botella de agua te mantenga hidratado, deberás asegurarte de limpiarla de buena manera.

Es común pensar que la botella al contener agua, el termo en cuestión no tiene riesgo de contaminación, pero el moho y las bacterias se pueden adentrar aquí sin que te des cuenta, de acuerdo con la médica internista Marianne Sumego, así puedes evitar que la botella sea un foco de bacterias.

La experta confirma que es posible que crezca moho en una botella de agua ya que puede ser un contenedor cálido para la aparición de moho.

La doctora señaló para Cleveland Clinic que ciertas bacterias y mohos dependen del agua, es por eso que lugares como lagos o estanques se convierten en caldo de cultivo para la reproducción de bacterias, y, en algunos casos, al beber agua, se acumulan suficientes bacterias como para contraer una infección”.

Se sabe que el moho y las bacterias no solo se producen en la naturaleza, sino que pueden estar presentes en distintos lugares de la casa, es por eso que el baño pueden tener estos problemas.

Las botellas de agua no son la excepción, ya que puede que pase mucho tiempo en que no se vacía la botella de agua o incluso casi nunca la hayas lavado. Pero si incluso la lavas y no la secas como es debido puedes propiciar su generación.

Sin una limpieza adecuada, la botella de agua puede ser un ecosistema de moho y bacterias, esto por el interior oscuro, húmedo y cálido, al principio pueden ser partículas no visibles, pero si no se controla puede crecer y contaminar el agua que se bebe.

Riesgo para la salud de consumir moho

El moho representa un riesgo para la salud si se consume o se inhala, especialmente si se consume durante largos periodos o se es sensible a él.

“Cuando padeces enfermedades menores, como síntomas respiratorios persistentes que no mejoran, es posible que se deba a que no estás limpiando”,

señaló la doctora Sumego.

Riesgos para la salud por consumir moho

Problemas estomacales: El moho puede irritar el estómago y el sistema digestivo, si bebes agua con bacterias por accidente, puedes sentir malestar estomacal, calambres o diarrea.

Reacciones alérgicas: Algunas personas son alérgicas al moho, incluso una pequeña cantidad puede provocar reacciones alérgicas como estornudos, tos, picazón o goteo nasal.

Problemas respiratorios: Inhalar esporas de moho puede causar problemas respiratorios, especialmente al padecer asma y otras afecciones pulmonares, puede dificultar la respiración y provocar tos.

Infecciones: En algunos casos el moho puede causar infecciones, especialmente con un sistema inmunitario debilitado, esto puede ocurrir con el moho negro.

¿Cómo saber si hay moho o bacterias en la botella de agua?

El moho no siempre es evidente, las primeras señales de este pueden ser una textura viscosa más sutil.

“Si alguna vez dejaste que tu botella llegara al punto en que se formara una película fina, llamada biopelícula, eso es señal de que se están acumulando bacterias y moho”,

afirmó.

La manera en la que puedes saber si tu botella de agua tiene moho es a través de manchas de moho dentro de una botella de agua, pueden aparecer como peludas o viscosas, generalmente verdes, negras o blancas.

Si encuentras moho deberás desinfectar tu botella de agua con agua caliente y jabón.