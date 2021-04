Defendiendo Nuevo Campechito: CCJR

Mis amigos de Nuevo Campechito saben que cuentan conmigo, desde hace más de una década, como empresario me he dedicado a apoyar a las familias de esta comunidad, con pipas de agua potable, manifestó el candidato a Diputado Local por el Distrito XX Carlos César Jasso Rodríguez.

Sé de la importancia de contactar con el vital líquido durante las duras temporadas de sequía a mí nadie me lo cuenta yo lo he vivido, es por ello que asumí ese compromiso constante y no les he fallado, su amigo Jasso ha estado y seguirá estando.

Otra de mis preocupaciones ha sido brindarles servicios médicos gratuitos, los cuales les aseguro no les faltarán, seguiré trabajando duro de la mano de la ciudadanía para mejorar el Distrito XX, mi compromiso es con los ciudadanos.

Para defender al distrito XX hay que apoyar al sector pesquero el cual es la base fundamental de la economía de este distrito, mi compromiso es con mis amigos pescadores y sus familias, seguiré caminando firme rumbo a la victoria.