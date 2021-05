Entrevista a Candidato a gobernador, Christian Castro Bello

*CANDIDATO A GOBERNADOR POR LA COALICIÓN “VA X CAMPECHE”*

*1. – CANDIDATO EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS ¿QUÉ LE DEPARÁ? ¿QUÉ HACE FALTA?*

*CHRISTIAN CASTRO BELLO (CCB). -* Seguir caminando como lo hicimos desde el principio con más energía, con más fuerza, acelerar el paso, actualmente estamos muy arriba de los demás contendientes, pero no podemos confiarnos, tenemos que seguir recorriendo todos y cada uno de los distritos, los municipios, colonias y seguir escuchando y seguir llevando el mensaje de un servidor y de todos los candidatos de esta coalición.

*2.- ¿HARÁ EVENTOS DE CIERRE EN TODOS LOS MUNICIPIOS?*

*CCB. -* Seguramente, como es costumbre, seguramente la próxima semana arrancarán los cierres en cada uno de los municipios y posteriormente tendremos el cierre general de todos los candidatos, lo haremos el último día que nos permita la ley. Estamos muy contentos en esta campaña, hoy aquí caminando en Lerma.

*3.- SIEMPRE CONDUCIÉNDOSE CON RESPETO A LA CIUDADANÍA Y A LOS ADVERSARIOS ¿NO ES ASÍ?*

*CCB. -* Lo más importante yo creo que es el respeto que debemos de tenerle a la gente, a los adversarios porque todos somos campechanos y no debemos estar peleando entre ninguno, creo que la gente quiere escuchar son propuestas. Del otro lado vemos que ellos se están enfrascando como desde el inicio, en su guerra sucia y sus descalificaciones, en perder el tiempo, pero lo que quieren los campechanos es seguir viviendo en paz pero tener mayores oportunidades, yo tengo la plena convicción de que el 6 de junio nos van a dar su confianza, porque conocen a Christian Castro, saben que Christian ha caminado, ha trabajado, porque a mí no me pueden decir que me he robado un peso de donde he trabajado y que tengo toda la firmeza y convicción de trabajar fuertemente y de defender a Campeche que es lo que más nos importa.

*4.- ¿HAY ALGÚN RINCÓN DEL ESTADO QUE FALTA POR RECORRER?*

*CCB. -* No nos falta rincón, hemos recorrido todo el estado muchas veces, en esta campaña seguramente hubieron comunidades a las que no nos va a dar el tiempo de ir porque es poco el tiempo, pero vamos a tener la oportunidad al finalizar la campaña después del proceso electoral, de realizar una gira de agradecimiento en todas y cada una de las comunidades para darles las gracias a todos los ciudadanos por su confianza después del triunfo.