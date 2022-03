Gala de Carnaval Campeche 2022

La noche de ayer se llevó a cabo la Gala de Carnaval 2022 donde se presentó a los Reyes Infantiles y Reyes del Carnaval de Campeche 2023.

Con el llamado a unirse en torno a una de las fiestas más importantes de los campechanos como es el Carnaval, la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre encabezó la presentación de los niños Samara Bolio Franco y Óscar Esquivel Soberanis, como Reyes Infantiles, y Srita . Cecilia Soberanis Illescas y Carlos Alberto Ponce Carrillo, como Reyes del Carnaval de Campeche edición 2023.

El patio central de Palacio Municipal fue el escenario para el anuncio de los soberanos que encabezarán las fiestas carnestolendas del próximo año, en una noche donde se realzó el Concurso de Antifaz en el marco de la conmemoración del Carnaval 2022, resultando ganador el antifaz “Danza de las Mariposas” de Diana Patricia Carrillo Montejo.

Un total de 15 concursantes se registraron para competir por el mejor antifaz, dejando una tarea difícil al jurado integrado por Mario Sánchez, diseñador, participante y ganador de muchos concursos de disfraz individual en los carnavales de Campeche; Mtra, Ileana García Caobi, egresada de la escuela nacional de ballet en Cuba y modelo profesional y Magnolia Romero Pérez, delegada en Campeche del Instituto de Investigación de la Danza Mexicana.

Tras el desfile de concursantes, la decisión final otorgó el tercer lugar a “Diosa de jade”, de Rubén Francisco Uc Hernández, el segundo a “Diosa del Mar”, de Lilibeth Monserrat Bolívar Rea, y el primero a “Danza de las Mariposas”, de Diana Patricia Carrillo Montejo, quienes se agenciaron 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos como premio.



Enseguida, fueron presentados los futuros soberanos del Carnaval de Campeche 2023, los niños Samara Bolio Franco y Oscar Esquivel Soberanis, como Reyes Infantiles del Carnaval, y la Srita. Cecilia Soberanis Illescas y Carlos Alberto Ponce Carrillo, Reyes del Carnaval de Campeche para la edición 2023.

La alcaldesa Biby Rabelo de la Torre señaló en su mensaje que se decidió retomar la celebración del Carnaval, una de las fiestas más importantes de los campechanos, y anunciar con un tiempo considerable de anticipación a los soberanos, para que cuenten con la preparación adecuada.

“Invito también a la población en general a apoyarnos, a que el Carnaval no sea un tema donde todos seamos los jurados y los jueces de qué hacen bien o qué hacen mal, disfrutemos el carnaval, vivamos el carnaval, unámonos en nuestra fiesta, vamos a disfrutar como lo disfrutan ellos, y nosotros, desde la Alcaldía, como autoridades también vamos a hacer el esfuerzo para darles el Carnaval que merecen las y los campechanos, para que en el 2023 tengamos uno de los mejores carnavales de Campeche”, subrayó.

