Entrega Gobernadora medicamentos oncológicos por 20.6 mdp

“Nuestra prioridad son los campechanos y las mujeres guerreras que tienen el valor de enfrentar las muertes y encarar la vida”, sostuvo la gobernadora Layda Sansores San Román durante la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, en las instalaciones del Centro Estatal de Oncología (CEO) al que entregó simbólicamente 19 mil 67 piezas correspondientes a 46 claves de medicamentos oncológicos por un costo de 20.6 millones de pesos.

Tras encender el interruptor de luz que iluminó de rosa el edificio del Hospital “Dr. Luis González Francis”, la Gobernadora expresó que en Campeche ningún paciente con cáncer y mucho menos los niños se volverán a quedar sin medicamentos, y si en algún momento no se cuenta con el recurso para abastecer a los hospitales, está en la mejor disposición de pagarlos con su dinero.

“Llegué a la administración y me voy enterando que no hay medicamentos para tratar el cáncer, que no habían llegado; pero eso no es todo, tampoco el tomógrafo del Hospital de Especialidades funcionaba, porque sólo pagó una parte el gobierno que salió”, denunció Sansores San Román en presencia de 15 mujeres sobrevivientes al cáncer mamario y del personal del Hospital.

Ante está situación, relató, en la pasada reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió ayuda y de inmediato la respaldó; hoy gracias a ese cariño que le tiene a la entidad se entregaron medicamentos para atender a todos los pacientes con cáncer del Hospital, sobre todo a los niños.

“No podemos hacer esperar a las personas que tienen cáncer y menos a los niños, eso tiene que ser una decisión firme, con el cáncer no se juega”, manifestó.

Dijo que para todos los que conforman su gobierno la prioridad son los campechanos y todos van a luchar para cambiar las cosas en el estado, “todos estamos luchando, estamos buscando de dónde sacar recursos para hacer funcionar las cosas que nos dejaron mal y sabemos que solamente trabajando juntos y con paciencia las cosas van a cambiar, porque la #CuartaTransformación debe ser un sueño nuevo de esperanza y honradez para todos”.

Por su parte, la secretaria de Salud, Liliana Montejo León, enfatizó que el objetivo de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama es coadyuvar a prevenir y a salvar millones de vidas en el mundo, sensibilizando y educando sobre el cáncer, y convocando a que tanto los gobiernos como la sociedad en general actúen contra esta grave enfermedad.

Precisó que durante el 2020 en Campeche se registraron 129 casos de cáncer de mama y 48 defunciones; mientras que, hasta el tercer trimestre del presente año, se han reportado 122 casos nuevos y 28 defunciones.

En tanto, el director del CEO, Nicolás Briceño Ancona, luego de dar a conocer que el Centro Estatal de Oncología de Campeche es una unidad de referencia que atiende también a pacientes de Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Centroamérica, porque cuenta con todas las subespecialidades que permiten dar una atención integral del cáncer, a nombre de todo el personal que labora ahí, reiteró el compromiso de seguir brindando atención de calidad a los pacientes de Campeche y de la región.

Durante la ceremonia, María Antonieta Rivera Guaty Rojo, sobreviviente al cáncer de mama, agradeció la atención que todo el personal médico campechano le han brindado para sobrellevar su lucha.

En el evento, en el que también estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega; y el director del DIF Estatal, Mario Pavón Carrasco, la Gobernadora recorrió las instalaciones del nosocomio entre ellas el área de quimioterapia infantil y para adultos, el área del acelerador lineal y los consultorios.

Además, entregó simbólicamente al director, 19 mil 067 piezas correspondientes a 46 claves de medicamentos oncológicos, en beneficio de pacientes con diagnósticos de cáncer de mama, de próstata, de colon y recto, testicular, linfoma Hodgkin y cáncer de ovario, entre otros. El monto de esta entrega asciende a 20.6 millones de pesos, que corresponden a la compra consolidada de medicamentos 2020-2021.