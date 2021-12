Mesa de la Paz – Informe 3 Dic 2021

Durante la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, la Gobernadora Layda Sansores San Román instruyó continuar el desalojo en invasiones, con respeto de los derechos humanos, pues muchas se hacen con motivos políticos, así como los operativos contra la tala clandestina en la región sur del estado, pues en un sobrevuelo de helicóptero de la Guardia Nacional, se detectaron más hornos para fabricar carbón.

La Gobernadora también insistió en concientizar a los automovilistas en el uso del cinturón de seguridad y pidió que, ante la alta incidencia de accidentes de motos, se estudie la posibilidad de prohibir su circulación en el recinto amurallado.

Celebró que una persona, condenada a 11 años de prisión haya alcanzado el beneficio de la libertad tras 7 años de reclusión, y que otras personas privadas de su libertad estén ya en condiciones de salir de prisión. Además, adelantó que en los centros de reinserción se iniciarán programas educativos y culturales, incluso con becas.

En esta reunión Sansores San Román agradeció el profesionalismo y la colaboración del vicealmirante Héctor Capetillo López, quién dejó el mando de la Tercera Región Naval, y su participación en la Mesa.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!