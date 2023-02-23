Premiación de los GANADORES del CONCURSO de DISFRAZ, COMPARSAS, CARRO ALEGÓRICOS, BATUCADAS y CARRETELAS del CarnavalCarmen2023 ¡Muchas felicidades tod@s lo hicieron increíble!
DISFRAZ INFANTIL
1.- REINA DE LAS MARIPOSAS $ 8.000
2.- INVIONTE EVOLUCION $ 5.000
CARRETELA INFANTIL
1.- MEDUSA LA HECHICERA $ 20.000
2.- LA REINA DE LOS CISNES $ 10.000
DISFRAZ ADULTO
1.- ALEBRIGE $ 10.000
2.- JADE ( MORTAL KOMBAT ) $ 8.000
2.- FANTASIA DEMORGORGON $ 8.000
2.- MALAFICA $ 8.000
CARRETELA ADULTO
1.- PIRATA $ 20.000
1.- CENICIENTA $ 20.000
2.- SHAKURA LA CAZADORA DE LOS COCODRILOS $ 8.000
2.- GUERRERO JAGUAR MAYA $ 8.000
2.-MUNDO JURASICO ( ERA PERDIDA ) $ 8.000
CARRO ALEGORICO
1.- CULTURA PREHISPANICA ( CETMAR ) $ 60.000
2.- CARIBEÑO $ 50.000
COMPARSA ADULTO
1.- EMBAJADORES DE LA SALSA $ 30.000
2,-CLAVE CON SWING $ 20.000
3.- SALSABOR $ 10.000
3.- PASION LATINA $ 10.000
BATUCADA FORANEA
1.- UNIAO DE ESTRELLA ( MINATITLAN ) $ 30.000
2,- LUNA Y ESTRELLA ( REFORMA CHIAPAS ) $ 25.000
2.- SAMBA DA RIU. ( REFORMA CHIAPAS ) $ 25.000
BATUCADA LOCAL
1.- BATERIA VILA ESCONDIDA $ 40.000
2,- OBRIGADO ROSALIA $ 30.000
3.- PREMIO ESPECIAL POR TRAYECTORIA (BATUCADA DO GUANAL) $ 15.000