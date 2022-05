ARRANCA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA 2022

…De mayo a junio se realizarán de 800 a mil cirugías para evitar la sobrepoblación de perros y gatos

…Las esterilizaciones a mascotas son gratuitas y se agendarán en el Departamento de Vectores, área de Zoonosis, ubicado en urgencias del antiguo hospital “Dr. Álvaro Vidal Vera”

…Para la cita se debe acudir de 08:00 a 14:00 horas los lunes y viernes del mes de mayo, se indicarán los cuidados y recomendaciones preoperatorias de la mascota, el día y hora de su intervención

Para evitar la sobrepoblación de perros y gatos, y en apoyo a las personas de escasos recursos, la Secretaría de Salud inició la Campaña de Esterilización Canina y Felina 2022 a través de la cual se pretenden realizar de 800 a mil cirugías gratuitas a mascotas de dueños responsables.

Antonio Contreras Domínguez, responsable Estatal del Programa de Zoonosis, informó que para programar las operaciones, los interesados deberán sacar cita de manera presencial en el área de Zoonosis del Departamento de Vectores los lunes y viernes de 08:00 a 14:00 hrs, ya que las cirugías se realizan los martes, miércoles y jueves.

Comentó que pueden traer a mascotas a partir de los cuatro meses de edad que no estén gestantes, en celo o amamantando, enfermos o en tratamiento, deben tener ayuno de ocho a 12 horas, estar limpios, sin pulgas, garrapatas y si son agresivos llevarlos con bozal, mientras que los gatos en una bolsa porosa.

“Invitamos a la ciudadanía a estar pendientes de las publicaciones en la página de Facebook Salud Campeche donde se informará de las aperturas y cierres de campañas, pues se pretende programar otra jornada de esterilización para el mes de octubre”, dijo.

Añadió que los perros y gatos esterilizados se entregan dormidos y con su primera dosis de antibiótico y analgésico, sin embargo, es importante acudir con su veterinario para continuar el tratamiento. Deberán estar en un área limpia y seca, curarle diario la herida, colocar un collar isabelino para evitar que se irrite con la lengua y lastimarse con movimientos bruscos que pudieran ocasionar que se abra la herida, la sutura que se utiliza para la esterilización es absorbible, por lo cual no será necesario el retiro de puntos.

Mencionó que el departamento de vectores es un punto fijo de vacunación antirrábica, es gratuito y pueden acudir todo el año de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs. “Para la vacunación no necesitan cita solo traigan a su perro o gato en estos horarios y se les aplica la vacuna gratis”, culminó.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!