Convivio navideño de Gobernadora con Personas Privadas de su Libertad

Con motivo de las celebraciones navideñas, la gobernadora Layda Sansores San Román convivió con más de 800 personas privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.

Con porras, animaciones y la presentación de un cuarteto musical, recibieron a la Gobernadora los PPL y agradecieron por todo lo que está haciendo en su gobierno pues lo prometido lo está cumpliendo y se ve.

Sansores San Román agradeció las muestras de cariño, dejando en claro que lo único que quiere es justicia para esta población a la que nunca habían volteado haber.

Entre concursos, rifas y un poco de baile convivió con los reclusos, motivándolos a que nunca se cansen de soñar y de creer que los sueños se cumplen.

Refrendó el compromiso de su gobierno de garantizar la justicia e hizo mención del documental “Presunto culpable”, producido por su hija, que dio la vuelta al mundo y que ganó 19 premios internacionales; el filme fue el parteaguas para que se pudiera hacer y crear otro nuevo sistema de justicia penal, ya que en el anterior podías estar hasta 12 años sin sentencia y al final sólo te pedían una disculpa por ser inocente.

“Estamos aquí todos mis compañeros, desde la Presidenta del Tribunal de Justicia, el Fiscal, la Presidenta de Derechos Humanos, porque esto es tarea de un gran equipo; también las Fuerzas Armadas, que hoy no los mandan a reprimir, los mandan a construir para que mejoren la vida de los hombres que vivimos en esta tierra”, señaló.

Dijo que en Campeche se va a dar ejemplo de que sí es posible la reinserción social y que para el próximo año se llamaran centros educativos, en los que los PPL puedan ir a dar clases de lo que es un ser humano, “porque quien vive este desafío logra escalar la montaña tragándose las lágrimas; llega hasta la cima y desde la cima se puede ver que hay otro mundo posible, el mundo que ustedes merecen, el mundo que siempre merecieron vivir”.

Recordó que la primera conexión que tuvo con los PPL fue el grito de auxilio y de confianza que le enviaron con una manta, una noche cuando aún no era Gobernadora, que decía “Layda ayúdanos, no nos están dando de comer”, y había la rebelión y el Gobierno lo tomó como motín y decidió castigarlos. “Pinche Gobierno que no le da de comer a un ser humano, que porque no les habían llegado los recursos, pero sí tenían para comprar conciencias; si esto no es una dádiva, no es una limosna, es un derecho y eso es lo que ustedes van a empezar a exigir. No tolerancia a ninguna violación de los derechos humanos, no lo vamos a permitir.” aseguró.

Enumeró una serie de acciones que se llevarán a cabo para recuperar la dignidad de cada uno de los habitantes del Cereso, entre ellas que se va a trabajar por la libertad de los que pueden salir ya y siguen privados de su libertad porque los abogados ya no se acuerdan. “Este mes logramos 20 personas liberadas, que parecen muy poquitas todavía, pero estamos formando ya un grupo de alrededor de 40 abogados de oficio, quiénes serán los mejor pagados de Campeche para que se haga justicia”.

Dijo también que en el centro educativo se pretende que todos tengan la oportunidad de estudiar y tener la beca que da el presidente Andrés Manuel, de primaria a secundaria, de preparatoria y hasta de licenciatura, “ya tenemos la matrícula de quienes deben ser alfabetizados, quiénes primaria, quiénes secundaria, ya hay muchos en preparatoria y muy poquitos en Universidad”, expresó.

Anunció programas que se implementarán en los nuevos centros educativos; tendrán sus propios huertos, para tener sus propias hortalizas y comida fresca todos los días; en deportes se buscará entrenar a atletas de alto rendimiento; programas culturales para que tengan la oportunidad de aprender a tocar algún instrumento o incluso formar un coro; habrá mesas de trabajo dondes se pueda discutir abiertamente cómo podemos mejorar y cómo podemos ser mejores, así como el mejoramiento de las salas de estudio, de arte y de deporte para que tengan condiciones dignas. Anunció la puesta en marcha del programa “Cárcel abierta”, que implica que puedan salir a trabajar, ver a su familia y volver solamente al pase de lista.

Relató la historia del gran líder Nelson Mandela, quien luchó contra la discriminación, que fue acusado de traición a la patria y pasó 27 años en la cárcel; al salir con todo el apoyo del mundo, con una sonrisa en la cara, con el perdón en la boca, con el amor para dar a sus semejantes, en lugar de cobrar venganza porque resultó electo Presidente de Sudáfrica, unió y logró una patria unida. “Esos ejemplos de seres extraordinarios, nos inspiran”, indicó.

Durante su intervención, la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, recordó que desde el primer momento en que llegó a esta administración le dijeron tajantemente “que no sólo llegue a prometer para después desaparecer”; desde antes que llegara la Gobernadora ya estaba preocupada y desde el primer momento llegó a atenderlos y a escucharlos. Los exhortó a que estudien y hagan una labor durante su paso por el Cereso, ya que es importante que se preparen para su salida.

Por su parte, Natasha María Bidault Mniszek, titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, agradeció a Sansores San Román todo el interés, esfuerzo y sensibilidad que ha puesto en los Ceresos, demostrando que la reinserción social es posible a través de todas las instituciones que apoyan. Dijo que en el Cereso quieren “gente contenta, trabajadora, que haga deporte, que tenga salud y que sus familias se encuentren bien, ese el comienzo del 2022”.

En representación de las internas de la sección femenil, Leticia Núñez Cabrera agradeció a la Gobernadora su presencia, así como a las autoridades presentes y dijo que esta es la primera vez que el gobierno los toma en cuenta, siendo empático ante la problemática de cada uno de los que se encuentran en el Cereso y “la visita de la Gobernadora es una esperanza que nos conduce a una reinserción social y positiva”.

En su momento, en representación de los internos de la sección varonil, Edgar Candelario González Pérez dio la bienvenida a Sansores San Román y resaltó que ha sido la única Gobernadora que ha tenido la empatía, sensibilidad y deseo de conocer las necesidades que agobia a esta población.

La Gobernadora dijo que está siendo fiel a sus compromisos y los resultados se están logrando y ellos están siendo testigos, ya que actualmente algunos han recuperado su libertad.

En el convivio navideño estuvieron el secretario general de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega; Renato Sales Heredia, fiscal general del Estado; José Luis Roiz Flores, encargado del Despacho Penitenciario de San Francisco Kobén; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Leticia Lizama Centurión; Vania Kelleher, directora del IMEC; Raúl Pozos, secretario de Educación; Liliana Montejo, secretaria de Salud; Karla Sánchez, secretaria de Obras Públicas e Infraestructura; Comandante Javier Herrera Valles, secretario ejecutivo del CESP, entre otros.