ENCABEZA GOBERNADORA PRESENTACIÓN DE CONSTRUYENDO LA RUTA DE LA EDUCACIÓN

“Si nosotros no le apostamos a la educación, olvidémonos del desarrollo de Campeche; para que un pueblo se transforme necesita en primer lugar, la educación, en segundo lugar, la educación y en tercer lugar, la educación” enfatizó la gobernadora Layda Sansores San Román durante la presentación de “Construyendo la Ruta de la Educación” acción que permitirá establecer nuevas estrategias para combate, disminución y erradicación del analfabetismo, rezago educativo, abandono escolar y reprobación en el Estado.

Acompañada del secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega y de los representantes del Poder Legislativo, Alejandro Gómez Cazarín y Judicial, Leticia Lizama Centurión, la Gobernadora conoció los indicadores educativos que fueron fundamentales para establecer esta acción como analfabetismo, en el que Campeche presenta un porcentaje de 5. 6% de personas que no saben leer y escribir; en rezago educativo un 29.3 %; en abandono escolar 15 mil 229 alumnos de un total de 215 mil 436 matriculados en todos los niveles educativos y de reprobación un 2.8 %.

Posteriormente, ante representantes de todos los sectores educativos, empresarios, diputados estatales y federales, padres de familia y autoridades militares y navales, la Gobernadora puntualizó que es momento de que en Campeche se derriben todos los obstáculos que por mucho tiempo han desacelerando el ritmo que se requiere para transformar al sector educativo y convertirlo en un modelo eficaz.

Remarcó que es un momento de retos y desafíos que “nos hacen crecer como seres humanos” por lo que hay que devolverle a la educación el valor de la tolerancia, de la solidaridad y de la amistad, pero sobre todo trabajar en las escuelas para que los niños sean felices.

Desde el Centro de Convenciones y Exposiciones, “Campeche XXI” Sansores San Román, llamó a todos la sociedad y autoridades a luchar por los estudiantes, pues nadie puede dejar de estudiar por hambre, “tenemos que ir de uno por uno, hasta que regresen los 16 mil alumnos que desertaron por la pandemia, si es por necesidad veremos de donde prestamos, pero todos nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros niños, niñas y jóvenes tienen que estudiar y es una meta que lograr” afirmó.

Agregó que Campeche está en la mejor hora, en el mejor momento, con el mejor líder de la historia moderna, el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso “debe contagiarnos a todos”.

“Hoy vamos a escribir juntos una historia educativa para Campeche de la que todos nos vamos a sentir orgullosos, porque cada uno de los sectores educativos y los padres de familia, forman un papel protagónico y fundamental”, concluyó.

Antes, el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz dio a conocer que Construyendo la Ruta de la Educación garantiza una educación inclusiva y equitativa que promueve oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos, porque es la clave para poder alcanzar el desarrollo sostenible.

“La Construcción de la Ruta de la Educación es una responsabilidad de todas y todos para trazar la visión transformadora del sector y alcanzar una educación de calidad”, manifestó tras mencionar que en este proyecto es necesario la participación de todos los sectores, desde el sector educativo, productivo, empresarial y los padres de familia.

Agregó, que construir una nueva educación en Campeche, implica reflexionar, debatir y establecer bases para ir avanzando en todos los obstáculos que no han permitido una buena educación, tomando en cuenta también al magisterio pues este ha sido un agente importante en la transformación y cambio a lo largo del tiempo en la educación.

Asimismo, dijo que uno de los temas importantes y más preocupantes, es la infraestructura educativa en todo el Estado, pues por la pandemia y mucho antes de ella, las escuelas fueron abandonadas y vandalizadas, y ahora se tienen que hacer esfuerzos con los recursos para poderlas restaurar y que los estudiantes puedan regresar.

Sostuvo, que está acción, también permitirá que la “nueva educación” vaya encaminada con valores para establecer mejor convivencia y respeto entre todos los individuos.

“El que analicemos todos juntos los indicadores y reflexiones, debatamos y propongamos, hará que vayamos avanzando en una nueva ruta de trabajo” finalizó.

