Firma de acuerdo en colaboración académica

Elementos de seguridad pública podrán estudiar carreras técnicas y profesionales en seguridad ciudadana e investigación criminal

…La gobernadora Sansores San Román firma como testigo de honor acuerdo que fortalecerá conocimiento y habilidades de servidores públicos

…Busca dar validez oficial a los planes y programas de estudios que elabore e imparta el Consejo Estatal de Seguridad Pública

…La persona egresada de la especialidad, maestría y doctorado que imparta el CESP obtendrá diploma o grado académico y la cédula profesional

La gobernadora Layda Sansores San Román atestiguó la Firma del Acuerdo Interinstitucional de Colaboración Académica entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno con la participación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y habilidades para el adecuado desempeño de las y los servidores públicos en materia de seguridad a través del Centro de Estudios en Seguridad Pública.

En presencia del secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, la Gobernadora firmó como testigo de honor el acuerdo donde se establece que se registren con validez oficial los planes y programas de estudios correspondientes al tipo superior que elabore e imparta el Consejo Estatal, por conducto del Centro de Estudios en Seguridad Pública; que el Consejo Estatal de Seguridad se fortalezca a través de dos vertientes: como Servicio Profesional y como Institución del Sistema Educativo Nacional, y que la persona egresada de la especialidad, maestría y doctorado que imparta el Consejo Estatal a través del Centro de Estudios en Seguridad Pública, obtengan el diploma y/o grado académico y la cédula profesional.

Durante el acto celebrado en la Casa de los Gobernadores, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Javier Herrera Valles, puntualizó que ante la visión y preocupación de la Gobernadora sobre la seguridad de los campechanos, así como por la dignificación y profesionalización de los elementos de las instituciones de Seguridad Pública, se han tomado las acciones necesarias para rescatar el Centro de Estudios de Seguridad Pública del Estado, que durante años estuvo abandonado con instalaciones deplorables a falta de mantenimiento y con titulares que no le daban la importancia necesaria.

Como acción prioritaria para dignificar a los elementos policiales desde su formación, profesionalización y permanente capacitación, dijo que se han elaborado diferentes planes y programas de estudio que con la firma del presente convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, se podrán impartir también los programas educativos a nivel superior como:

.Técnico superior universitario en seguridad ciudadana.

.Licenciatura en policía de investigación criminal con enfoque de detective.

.Licenciatura en seguridad ciudadana.

Resaltó que además se potencializará el conocimiento de los policías con la impartición de contenidos en el modelo nacional de policía y justicia cívica, con enfoque a la seguridad ciudadana que comprende los tres modelos: proximidad social, solución de problemas y enfoque comunitario.

Por su parte, en el uso de la palabra, el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, puntualizó que la firma de este convenio da certeza a lo que se haga en las calles para la seguridad de las y los campechanos, además demostrará un alto compromiso social, también demostrará que se tendrán servidores públicos con un alto nivel académico.

Firmaron el convenio, el secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega; el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz; el secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Javier Herrera Valles; y el Director del Centro de Estudios en Seguridad Pública del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Guillermo Romero Robles.

También estuvieron presentes la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, y el fiscal general Renato Sales Heredia.

