Inauguran el Edificio Multifuncional y el Parque Ecoturístico del Jaguar

En el Instituto Tecnológico de Escárcega, inauguramos el Edificio Multifuncional y el Parque Ecoturístico del Jaguar. Los estudiantes podrán contar con talleres de computación, diseño 3D e impresión digital, animación y efectos visuales; de microbiología, análisis de alimentos y cárnicos. Además, también cuentan con lago artificial en el que pueden practicar kayak, tirolesa, un escenario al aire libre, restaurante gastronómico y un taller de turismo.

Se refuerzan las carreras de Administración, Sistemas Computacionales, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Gastronomía, Energías Renovables, Turismo y la Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales.

Los jovenes son siempre nuestra gran apuesta. No se rindan, no cedan, rasguñen la montaña, recuerden que en la vida no triunfan los que más saben; triunfan los más seguros, los que creen en si mismos.

Los abrazo!