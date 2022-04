LA GOBERNADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN FIRMÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UADY

…Trabajarán de manera conjunta para preservar patrimonio cultural de Campeche

… La Gobernadora propone impulsar riqueza cultural maya de la Península, especialmente su lengua

… Asegura que es el momento de dar a conocer al mundo todo lo que tienen los Estados de la Península

La gobernadora Layda Sansores San Román firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) con el propósito de fortalecer, proteger y preservar el patrimonio cultural y biocultural de Campeche a través de políticas públicas encaminadas a declaratorias estatales, regionales y de patrimonio mundial.

“Seamos una Península unida, tenemos muchos proyectos en los que podemos trabajar para impulsar nuestra cultura; aprovechemos que tenemos un presidente que nos voltea a ver todo el tiempo, que nos está impulsando, que nos promociona, este es nuestro momento”, resaltó la Gobernadora durante el acto que se llevó a cabo en la Casa de los Gobernadores.

En presencia del secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega; del director de Cultura y Artes, Eutimio José Sosa Espina y del rector de la UADY, José del Jesús Williams la Gobernadora resaltó que el preservar la cultura es tener presente “nuestras raíces y nuestras profundidades”, que son importantes para marcar el futuro.

Agregó, que la cultura maya y toda su riqueza es lo que la Península tiene para ofertarle al mundo, por ello es importante rescatar su lengua y que cada vez más gente la conozca y la hable.

“Este convenio nos va a permitir desplegar en muchas otras áreas de una manera coordinada, y hermanada”,concluyó.

En el uso de la palabra, el rector de la UADY, puntualizó que la firma de convenio entre el gobierno de Campeche y la Universidad, es el primer paso para fijar proyectos y metas.

Resaltó que con ello, la universidad podrá apoyar en los proyectos que se establezcan en temas en los cuales ya se tienen resultados de investigación como lo es el tema del patrimonio inmaterial de los saberes mayas, el patrimonio biocultural, así como del patrimonio material representado en sus edificios históricos del norte, sur y centro del Estado.

En tanto, el director general del Instituto de Cultura y Artes del Estado, puntualizó que el convenio también permitirá la colaboración conjunta en la realización de eventos académicos en los que participarán diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), de comités científicos, cursos de capacitación y proyectos editoriales.

En la firma de convenio, también estuvieron presentes, el Consejero Jurídico del Estado de Campeche, Juan Padro Alcudia Vázquez y el coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales de la UADY, Aaurelio Sanchez Suarez.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!