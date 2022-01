Más vigilancia y disminución de delitos en el mar

Durante la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, la gobernadora Layda Sansores San Román, hizo un reconocimiento al esfuerzo institucional de la Marina que vigila más de 14 mil millas cuadradas y en el último año logró la disminución de los delitos en el mar en un 72 por ciento.

Acompañada del secretario general de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, escuchó el reporte policiaco sobre la detención de un vehículo en Carmen, que transportaba niños y adolescentes, con reporte de robo. Se aclaró que el vehículo ya había sido recuperado, pero en Acayucan, Veracruz, no bajaron el reporte de robo de la plataforma nacional y por eso marcaba como robado en los arcos Repuve.

La Gobernadora también hizo un llamado a los ciudadanos que hayan sido víctimas de un delito, que es necesario interponer denuncia si el presunto delincuente no fue capturado infraganti, y aporten todos los datos para poder ayudarlos.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!