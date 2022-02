Ni más tala ilegal de árboles ni caso a chantajes, advierte la gobernadora LSSR

By

…Campeche aumenta su conectividad aérea: Aeroméxico implementa vuelo vespertino y Viva Aerobús anuncia su retorno a la plaza

…La Coparmex recomienda a Campeche, Quintana Roo y Guerrero como las mejores entidades para invertir

…Se rescatan y adquieren modernos equipos para el CERI y CEREDI; se avanza en materia de atención a la prevención temprana y primera infancia

…Pese al desastre financiero en que entregaron la UTCAM, no se frena su operación y recobrará su brillo y orgullo

La gobernadora Layda Sansores San Román subrayó que no se tolerará bajo ninguna circunstancia la tala ilegal de árboles; se aplicará la ley con toda energía a quienes incurran en esta práctica impulsada por intereses oscuros y pidió a los campesinos no dejarse manipular por grupos de mafiosos que los empujan a incurrir en delitos como el secuestro de funcionarios, pues no se cederá a chantajes.

En la edición 15 del Martes del Jaguar, la Gobernadora precisó que lamentablemente Campeche es de las entidades que mayor tala ilegal registra con 22 mil hectáreas al año lo que, dijo, es un terrible crimen, un ecocidio promovido por grupos de mafiosos que manipulan a los campesinos que son presa fácil, pese a que cuentan con programas sociales que se les otorgan.

Precisó que el gobierno del estado convoca a los comisarios ejidales a reunirse para analizar nuevas estrategias de apoyo para evitar la tala de árboles; no se va permitir la cultura del chantaje, para que no se dejen manipular, pues se procederá con base en la ley; “sobre advertencia no hay engaño. Por primera vez en 30 años se tienen tres detenidos por estos delitos”.

Sansores San Román dijo que para contrarrestar la tala legal tienen el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército, y por ello insistió en su llamado a los campesinos para que no se dejen manipular y que estén conscientes de lo que exponen al secuestrar efectivos de estas instituciones. “Ya no es el Ejército que reprime, sino el que ayuda, que construye”.

VISITA PRESIDENCIAL Y EL DRAGADO DEL RÍO PALIZADA

Al recordar la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sansores San Román dijo que durante el sobrevuelo en el que admiró la belleza del territorio campechano, le planteó la necesidad e importancia del dragado del río Palizada y lo enteró que ya se realizan los diagnósticos solicitados ante la Secretaría de Marina.

Reveló que la respuesta del Presidente fue de apoyo total y le garantizó que ese dragado se llevará al cabo, por la importancia que tiene para conectar a Palizada con El Carmen ante la imposibilidad y dificultad de hacerlo por tierra dado los costos y el daño que se ocasionaría al ambiente. Se dijo feliz, pues con ello se hará justicia y se potenciará el desarrollo turístico y económico de ese municipio.

AUMENTA LA CONECTIVIDAD AÉREA

El secretario de Turismo, Mauricio Arceo Piña, dijo que las noticias buenas para Campeche comienzan a llegar y que la empresa Aeroméxico anunció que a partir del 1 de abril próximo implementará un vuelo vespertino con salida de la CDMX a las 15:30 horas y de Campeche a las 18:00 horas domingos, lunes, jueves y viernes; pero igual la empresa Aerobús regresa a la capital campechana con tres vuelos semanales (martes, jueves y sábado).

Asimismo, informó que Campeche participará en la Expo Pueblos Mágicos de México que por primera vez se llevará al cabo en Barcelona, España, y en la que se ofertarán los destinos de Palizada e Isla Aguada, en los municipios de Palizada y Carmen, respectivamente, lo que sin duda será una importantísima vitrina para promoverlos.

En esta edición del Martes del Jaguar, la Gobernadora destacó el Twitter de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) donde, de acuerdo con sus indicadores, las tres mejores entidades para desarrollar proyectos de inversión por sus perspectivas y posibilidades son: Campeche, Quintana Roo y Guerrero.

En este sentido recordó el interés de empresarios holandeses que presentaron la propuesta de construir una isla artificial, pero también subrayó que ahora hay interés en invertir en gas natural, lo que se analizará a detalle para determinar la factibilidad ya que ello atraería mucha inversión al estado.

“Algo va a pasar. Creo que estamos en armonía cuando se alinean los astros se atrae una energía positiva. Urge ya cortar los paradigmas de siempre., reinventarnos, ser otros para tener un Campeche diferente. Hay paz social, podemos tener diferencias con los ‘Alitos’ y con los ‘Elitos’, pero hay paz, hay agua y es una tierra virgen para invertir, nos faltan muchas cosas, pero tenemos mucho que ofertar”, indicó.

Subrayó que los policías estatales y municipales ya tienen sus incrementos en nómina y mediante bonos; ya se prepararán otros cien elementos que serán capacitados, incluso, por la Secretaría de Marina.

RESCATE DE EQUIPOS PARA EL CERI Y CEREDI

La secretaria de Salud, Liliana Montejo León, dio a conocer que con poco más de 24 millones de pesos, parte del apoyo económico que a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) otorgó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio mantenimiento a 553 equipos, entre ellos la cámara multisensorial, Rayos X y el tanque terapéutico del Centro de Rehabilitación Integral (CERI), así como Rayos X portátil, mastógrafo, ventiladores y aires acondicionados de los diversos centros y hospitales.

Acompañada de la neuropsiquiatra Paola Bautista, coordinadora de la Clínica del Centro Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI), Montejo León subrayó la importancia del mantenimiento preventivo y rehabilitación de estos equipos pues no pueden permitir que se dañen, especialmente ahora que viene un impulso muy importante en materia de primera infancia y prevención temprana.



PESE AL QUEBRANTO FINANCIERO LA UTCAM ABRE SUS PUERTAS

El secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, fue otro de los invitados al programa e informó que de acuerdo con las instrucciones de la Gobernadora, y pese a la mala situación económica en que recibieron la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), las inscripciones para el próximo ciclo escolar iniciarán el 8 de febrero próximo y se trabaja en la rehabilitación del plantel con los 4.6 millones de pesos autorizados por Sansores San Román.

La Gobernadora dijo que nada detendrá el rescate del orgullo y el brillo que esa institución académica representa para la Península de Atasta, Carmen y Campeche, y que se hará todo lo que esté en sus manos para devolverle su esplendor.

En este segmento se hizo un reconocimiento a los maestros condecorados en días recientes con las medallas “Ignacio Manuel Altamirano”, “Apolonio Rivas”, así como el Premio al Mérito Administrativo, quienes asistieron como invitados especiales al Cuarto Piso del Palacio de Gobierno, donde se llevó al cabo el Martes del Jaguar.

Ahí, el profesor Felipe Dzib Pech, ganador de la Medalla “Ignacio Manuel Altamirano” por sus 40 años de servicio, ocupó la Silla de la Gobernadora y destacó la labor y entrega de los maestros campechanos. Dijo que como gobernador, él impulsaría un amplio programa de atención a las escuelas y especialmente a la entrega del material didáctico.

TOP FAKE NEWS

El periodista Juan Manuel Herrera Real precisó el manejo y tendencioso de varios temas en medios de comunicación vinculados al ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, como el de la isla artificial, que trataron de comparar con los proyectos fallidos del anterior gobierno cuando se explicó claramente que sólo es interés de empresarios holandeses que desean desarrollarlo.

Expuso que los medios locales ahora retoman y manipulan notas de una radiodifusora de cobertura nacional en la que la actual alcaldesa de la Delegación Álvaro Obregón, Lía Limón, hace señalamientos en contra de la gobernadora Sansores San Román, cuando ésta se separó del cargo vía licencia definitiva desde diciembre del 2020; se efectuaron auditorías y revisiones que no arrojaron nada irregular y se cumplió estrictamente con la ley.

Ante ello, la Gobernadora dijo que se habla que la actual alcaldesa de la AO esconde sus declaraciones patrimoniales y que en un día se compró tres departamentos.

La Gobernadora también tocó el tema de las reuniones de los diputados Ricardo Medina Farfán y Paul Arce Ontiveros, estrechamente vinculados con Alejandro Moreno Cárdenas y Eliseo Fernández Monfúfar, respectivamente, quienes montaron una reunión con el objeto de ser fotografiados y mandar una señal de que están unidos en contra de la propuesta del nombramiento del ex gobernador Carlos Miguel Aysa González como embajador en República Dominicana; quieren enviar un mensaje de miedo, pero la verdad sólo causa gracia, pues hay evidencias de que son lo mismo.

La Gobernadora insistió en preguntar al propietario de un grupo de medios local que responda a los campechanos de cuánto era el apoyo que recibía en la pasada administración, pues ella sí lo sabe porque el ex gobernador Moreno Cárdenas dejó a la vista esa información.

Esta emisión del Martes del Jaguar inició con las clases de maya del profesor Abraham Euán Kantún y culminó con la excelsa interpretación de “Alfonsina y El Mar” de la cantante campechana Natalia Mora.