Participación con cabina sensorial “Una aventura en el puerto” 

…Fue parte de la Séptima Jornada “Campeche, Inclusión en Movimiento” para sensibilizar a la población en el tema de la discapacidad

Con a la finalidad de brindar a la sociedad campechana con y sin discapacidad un espacio que les permita la participación plena y efectiva en diversas actividades de sensibilización, la Administración Portuaria Integral de Campeche, participa en la Séptima Jornada “Campeche, Inclusión en Movimiento”, que convocó el DIF Estatal, con una cabina sensorial, “Una Aventura en el puerto”, donde se aprecia la flora y fauna; textura, aromas y elementos que componen el paisaje portuario, mediante la estimulación de los cinco sentidos, por medio de objetos, sonidos, luces, olores y actividades guiadas.

Evento realizado en el marco del Día Internacional de la Discapacidad e inaugurado por la gobernadora Layda Sansores San Román, estuvo presente el director general de la APICAM, Agapito Ceballos Fuentes, acompañado de su esposa; la titular del Grupo de Participación Ciudadana, Guadalupe Casanova Arévalo, que tiene a su cargo el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco Kobén.

Cabe hacer mención, que la API participa junto a otras dependencias de gobierno, en el Domo del Jaguar en la Plaza Cívica, Dr. Héctor Pérez Martínez (Concha Acústica), del 03 al 05 de diciembre.

Las salas de estimulación sensorial, o, Snöezelen son una herramienta o recurso que permite trabajar el despertar sensorial a través de la acción y la experimentación Esta iniciativa puede ser replicada en diferentes contextos, ya que esta sala da la posibilidad de interactuar de diferentes formas y con distintos rangos etarios, incluyendo la terapia, relajación, estimulación y el ocio.

