Pide que motos se regularicen

La gobernadora Layda Sansores San Román hizo un llamado a los motociclistas para que en estos días que le quedan al año regularicen sus motos, que tengan placas y licencias actualizadas, habrá perdón y olvido de multas, pero también instruyó para que a partir de enero inicien operativos estrictos, que incluirá revisión de las medidas de protección del conductor y acompañante, con el objetivo de evitar accidentes y salvar vidas.

Durante la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, acompañada del secretario general de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, celebró el reporte sobre el cumplimiento de 3 órdenes de aprehensión inmediatas por los delitos de fraude, robo e incumplimiento de la obligación alimenticia.

También pidió intensificar los operativos contra el robo de motores fuera de borda y el apoyo a los pescadores, y le informaron que avanza la capacitación de la Marina a policías de Seguridad Pública que se unirán a esta estrategia.

