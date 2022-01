Por Covid, Asistencia Escalonada en escuelas de educación básica

…En el Martes del Jaguar, anuncian medida para protección de alumnos y maestros del 12 de enero al 11 de febrero

…Bancampeche enfrenta déficit financiero del 72 por ciento y cartera vencida de 120 mdp

…En sólo ocho fiscalizaciones ya se detectó un daño patrimonial por 48 millones 268 mil 224 pesos

…Ya se beneficia a constructores campechanos; antes se concentraba la obra pública en unos cuantos

Los secretarios de Salud y de Educación y Cultura, Liliana Montejo León y Raúl Pozos Lanz, respectivamente, anunciaron hoy que ante el incremento de los casos de Covid y como medida de protección a alumnos y docentes, desde este miércoles 12 de enero y hasta el 11 de febrero se aplicará en todas las escuelas de educación básica de la entidad la modalidad de Asistencia Escalonada, pero bajo el esquema voluntario.

Durante la edición número 13 del Martes del Jaguar, y ante la presencia de la gobernadora Layda Sansores San Román, ambos funcionarios precisaron que la asistencia a las aulas se reducirá al 50 por ciento, es decir, una semana acudirá la mitad de los estudiantes de cada salón y la siguiente la otra parte, pero reiteraron que cada padre de familia es quien decide si sus hijos acuden o toman las clases en línea.

MOROSIDAD AFECTA A BANCAMPECHE

Por su parte el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Gamboa, precisó que Bancampeche, institución crediticia del Gobierno del Estado, enfrenta un severo déficit financiero del 72 por ciento por el incumplimiento que ha generado una cartera vencida de 120 millones de pesos.

Ante Sansores San Román, el funcionario subrayó que entre los morosos se encuentra la sobrina de un ex gobernador y un ex secretario de Desarrollo Rural, a quienes se les asignaron créditos sin que hubiesen saldado los anteriores empréstitos obtenidos en la misma banca.

Aunque no se dieron los nombres por lo que mandata el secreto bancario, se precisó que la sobrina de un ex gobernador que estaba en funciones obtuvo cuatro créditos, su esposo otros tres y no pagaron ninguno. Lo mismo, con un ex secretario de gabinete al que también se le otorgaron tres créditos (uno para él, otro para su empresa y un tercero para su hijo), lo que es una muestra más de la corrupción que imperó en las anteriores administraciones.

Si bien por el secreto bancario no se pueden precisar nombres, la resistencia de los morosos obliga a la banca a judicializar esta situación entonces ahí se rompe la secrecía y la identidad de los morosos podría ser revelada, sin embargo, pese a las amenazas, insultos y agresiones de los incumplidos se busca conciliar para que cumplan con la devolución de los créditos y los intereses moratorios.

BENEFICIO A CONSTRUCTORES CAMPECHANOS

La Gobernadora recibió como invitados a su programa a los empresarios locales Carlos Diez e Irving Arjona, el primero con más de 40 años de radicar en Campeche, y ambos son parte de un gran número de constructores campechanos que desde hace 12 años no tenían acceso a obras del gobierno estatal y que desde el inicio de la actual administración ya comenzaron a ser incluidos.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, Karla Sánchez Sosa, explicó que ello se debe a que la mayor parte de estas obras las acaparaba una sola familia, a través de varias empresas con diferentes razones sociales, que le permitió proyectos por más de mil 600 millones de pesos.

La Gobernadora dijo que eso nadie lo vio o lo publicó, pero ahora hacen escándalo porque una empresa que es de empresarios campechanos, pero domiciliada en Puebla, gana las licitaciones concursadas y todo apegado a la ley. Los propios empresarios invitados respaldaron esta situación y agradecieron a Sansores San Román que en su administración se incluya a todos.