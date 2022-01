Presenta Gobernadora el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027

…La apuesta principal serán las obras de infraestructura: subestaciones eléctricas e Internet en las comunidades

…Campo, mar y turismo serán los principales motores de progreso

…Jóvenes forman parte central de la agenda de gobierno

…Primero los pobres y lo mejor para los pobres, para que dejen de comer pobrezas, aseguró la Gobernadora

…Juntos se logrará la transformación de Campeche, para pasar de un estado de privilegios a un estado de bienestar y derecho

…Recibimos un gobierno en ruinas y el primer paso es levantar los escombros

Al presentar el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, la gobernadora Layda Sansores San Román reveló que la apuesta principal son las obras de infraestructura, las subestaciones eléctricas que se requieren; Internet a las comunidades y el campo, el mar y el turismo serán los principales motores de progreso del estado.

En el Centro de Convenciones Campeche XXI, Sansores San Román dijo que este Plan Estatal traza la ruta de una nueva forma de gobernar junto con los distintos sectores de la sociedad.

Durante su intervención, agradeció a las fuerzas armadas y recordó que fue en el 97 cuando los valientes que estaban enterrados aprendieron a contradecir a los tiranos, a burlar las lágrimas y a soportar los golpes sin meter las manos.

Enfatizó que el triunfo indiscutible del 6 de junio no significa sólo cambio de gobierno o de régimen, sino que se requieren de nuevos paradigmas con ideas y pensamientos innovadores y una constelación de valores que un día fueron desterrados de la política.

“Recibimos un gobierno en ruinas y el primer paso es levantar los escombros. Es vital limpiar la casa de todos, asear Campeche y ordenar el gobierno”, indicó.

“Es tiempo de construir un nuevo liderazgo productivo, el del campo sostenible, tanto en la agricultura como en la ganadería; un campo que genere frutos hoy sin sacrificar el futuro. Campeche puede ser el nuevo granero del país”, subrayó.

La pesca, la acuacultura y la maricultura crecen en el mundo y en Campeche están estancadas; es hora de impulsarlos sentando las bases con proyectos viables; en cuanto al turismo el crecimiento ha sido nulo, la visión es presentar a Campeche con toda su riqueza maya, natural y cultura, enfatizó.

La Gobernadora enmarcó que los programas para respaldar a las mujeres emprendedoras serán los agentes principales para la transformación de Campeche, ya que el avance democrático de un país se mide por el grado de participación de sus mujeres y en el trato que la sociedad le brinda.

También hizo un llamado a los jóvenes que “forman parte central de nuestro agenda de gobierno, para dejar de ser invisibles y volverlos invencibles. Se va apoyar al deporte de alto rendimiento y también las actividades deportivas populares; en Campeche, la calle será para todos”.

Subrayó que primero los pobres y lo mejor para los pobres es la bandera nacional. El Plan Estatal de Desarrollo está diseñado pensando en ellos, para que los pobres dejen de comer promesas.

En cuanto a salud, educación y arte, se refirió a que los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres en situación vulnerable serán los primeros de la fila, incluidos los ceresos que se convertirán en centros educativos de reinserción social.

De igual forma aseguró que se respaldarán el desarrollo de todos los municipios del estado y que los campechanos hoy pueden sentirse sin miedo, pueden vivir en libertad, con pleno ejercicio de sus derechos.

“A Campeche llegó el cambio verdadero, hoy se vive una nueva realidad que supera las viejas ficciones, juntos lograremos la transformación de Campeche, para pasar de un estado de privilegios a un estado de bienestar y derecho”, finalizó.

En su intervención, Miguel Ángel Gallardo López, secretario de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental y Coordinador del COPLADECAM, señaló que desde el inicio de la campaña se estableció el objetivo de articular una plataforma electoral, que recogiera los principios de la Cuarta Transformación y la visión que la hoy Gobernadora tenía para Campeche, sentó las bases para integrar el Plan Estatal de Desarrollo.

El PED es el resultado de la participación ciudadana en foros coordinados por el COPLADECAM, con el objetivo de establecer normas de organización y funcionamiento del sistema estatal de planeación democrático, indicó.

Dijo que la Gobernadora instaló el COPLADECAM, donde se establecieron cinco comités estratégicos, alineados a cada una de las misiones de nuestro gobierno y que el contenido de este documento contempla 5 misiones: Gobierno Honesto y Transparente; Paz y Seguridad Ciudadana; Inclusión Bienestar y Justicia Social; Desarrollo Económico con Visión del Futuro y Un Estado Naturalmente Sostenible.

Explicó que con la presentación del Plan Estatal de Desarrollo culmina una serie de etapas que inició en el mes de octubre del 2021, en la Casa de los Gobernadores, donde en presencia del secretario general de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, se explicó el establecimiento del proceso en que sustentaron las actividades conducentes para dar cumplimiento a las etapas de formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas, así como precisar los procedimientos de participación social.

“El Plan Estatal de Desarrollo será un faro donde se establezca la fundamentación jurídica en planes de desarrollo, tanto estatales como municipales, y para esto se crearon los comités estratégicos que realizarán sesiones ordinarias por lo menos una vez por año y extraordinariamente cuantas veces consideren necesario”, detalló.

En la presentación estuvieron los 13 alcaldes del estado; legisladores federales y locales; representantes de instituciones educativas; presidentes de los organismos empresariales, laborales y organizaciones no gubernamentales; dirigentes de partidos políticos; organizaciones políticas y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Finalizó el evento con la presentación de la canción de campaña “Llegará”.

