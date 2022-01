Respeto a sus derechos humanos, debido proceso y mejores condiciones de vida, compromete Gobernadora con PPL

…Les pide no perder dignidad; mantener fe y esperanza

…Se acabará abusos; se prepara grupo de defensores de oficio para revisar expedientes

…Los llamados penales serán centros educativos

Ciudad del Carmen, Campeche.– Al reunirse con personas privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social, la gobernadora Layda Sansores San Román las llamó a no perder su dignidad como esencia, mantener la fe y la esperanza en un mundo posible para ellos, pues su gobierno asume el compromiso de hacer su parte para que haya respeto a sus derechos humanos, tengan el debido proceso y vivan de la mejor manera.

Tras escuchar a CPC y JSZ, representantes de las áreas masculina y femenina del Centro, quienes plantearon necesidades y reconocieron que Layda Sansores San Román es la primera autoridad que los visita y se compromete a apoyarlos, entre aplausos de los PPL, la Gobernadora les dijo que se acabaron los abusos contra ellos; se prepara un grupo de defensores de oficio, los mejores abogados y muy bien pagados, para que se ocupen, en coordinación con autoridades del Tribunal Superior de Justicia, de revisar sus expedientes y lograr la excarcelación que muchos ya merecen.

Recordó que en los primeros meses de su administración ya se pre liberó a 21 y les aseguró que los llamados penales, durante su administración, se convertirán en centros educativos, tendrán becas igual que los estudiantes y apoyos como los de 68 y más que otorga el gobierno del presidente López Obrador, además les llevarán maestros artesanos para enriquecer sus productos, y entre todos se mejorarán las instalaciones para hacerlas dignas.

“Sólo el amor redime las miserias”, agregó Sansores San Román ante la algarabía de los PPL, y recordó las palabras de Nelson Mandela, el fallecido presidente de Sudáfrica, quien decía que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Y nosotros, subrayó, estamos aquí para conocerlos y servirles al igual que todos quienes integran su gobierno.

Antes, Natasha Bidault, encargada de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, dijo que el gobierno de Sansores San Román abrirá una ventana de posibilidades para mejorar y transformar a las personas privadas de su libertad en su entorno social y familiar, a través de los mecanismos y políticas sociales que favorezcan la unión social, dentro del marco que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal para lograr la reinserción social, garantizado el respeto de sus derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, la educación y el deporte.

Su presencia, dijo a la Gobernadora, no es más que una expresión de esperanza y motivación que nos lleva a reconocer su empatía con esta población vulnerable.

La propia Gobernadora hizo una dinámica con los PPL y les entregó diversos premios y objetos diversos, que los PPL recibieron con júbilo.

