 Soñamos con un Campeche hermanado e incluyente: LSSR

Tras rendir protesta como gobernadora constitucional del estado, Layda Sansores San Román subrayó que hoy soñamos con un Campeche hermanado, incluyente, sin importar credos, ni filias, ni fobias partidistas y aseguró que “se acabó la robadera, porque el gobierno no viene a robar”.

Ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien asistió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador; de diputados locales integrantes de la LXIII Legislatura local; ex gobernadores, invitados especiales, familiares y amigos, Sansores San Román dijo que inscribir a Campeche en la línea del progreso no es conjuro, el reto es enorme, aquí no hay ni duendes ni hadas, sólo contamos con jaguares guardianes y campechanos que tengan un corazón abierto para hacer renacer nuestra tierra.

Campeche, agregó, necesita a todos sus hijos para quitar la nata de miseria que nos cubre y progrese como merece. La victoria del 6 de junio no es el final de la lucha, la verdadera lucha apenas comienza. Campeche podría convertirse en el granero del país, tiene 198 mil hectáreas que podrían tener sistemas de riego y se triplicarían las cosechas; trataremos de duplicar las 30 mil que ya se tienen.

“Volveremos a ser exportadores de arroz y buscaremos que se comercialice lo que se siembra; los mieleros han dado un orgullo a Campeche, tendrán nuestra reciprocidad; el turismo, no puede seguir siendo el secreto mejor guardado; se fomentará el turismo interno y nos esforzaremos porque aparezca en el mapa de quienes aman conocer lo mejor del mundo. Pesca no será el patito feo”.

Al rendir protesta como la primera mujer Gobernadora de Campeche, dijo que la reconciliación no se da por decreto, se requiere de un proceso en el que se debe, ante todo, conocer la verdad y buscar la reparación; quienes fueron los responsables de esas escenas tan dolorosas e inéditas para la vida de Campeche, tengan la grandeza de espíritu y acepten participar en este proceso.

Sansores San Román recordó que lo vivido el 11 de septiembre, el 19 de octubre y la represión de los maestros, años después no debe repetirse jamás, porque los pueblos perdonan, pero no olvidan; y no podemos pedir que se altere la memoria, yo sólo pido que se conmuevan, que no se callen los agravios, que no se apague el amor que redime la existencia, y que juntos, construyamos la paz y la unidad que en Campeche todos amamos, porque somos una gran familia.

Pidió permiso para salirse del protocolo y envió un mensaje a los gobernadores de la Península, Mauricio Vila Dosal de Yucatán y Carlos Joaquín González de Quintana Roo: “saben que militamos en diferentes partidos, pero que nos une un anhelo por ver a una Península fortalecida por el bien de México, imagino una Península unida por nuestros sueños de progreso, por nuestro espíritu maya, por ello unidos por este espíritu maya vamos por una sola Península”

Dijo que “la mirada siempre se dirigía hacia al norte, la excepción fue Cancún, el Tren del Sureste que se abandonó totalmente y llegó –Andrés Manuel López Obrador– un Presidente visionario y dijo: el sur-sureste sí existe y ahora, por primera vez, tenemos tren, tendremos ese tren que será una aorta que integrará a nuestro Mundo Maya y su cultura milenaria. Este es un renacimiento en el cinturón de nuestra patria, el Tren Transístmico, la refinería de Dos Bocas, las hidroeléctricas, la restauración total del sistema hidroeléctrico más importante de México”.

La Gobernadora de Campeche agradeció la presencia de Romeo Ruiz Armenta, embajador de México en Guatemala; de los gobernadores de Hidalgo, Tabasco y Nayarit, Omar Fayad, Carlos Merino y Miguel Ángel Navarro.

Estuvieron presentes también el profesor Aníbal Ostoa Ortega; el presidente nacional de Morena, Mario Delgado; la secretaria general, Citlali Hernández; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; los diputados federales por Campeche, José Luis Flores Pacheco y María Sierra Damián; el diputado Gerardo Fernández Noroña; los senadores de Campeche, Arturo Moo Cahuich, Cecilia Sánchez y Rocío Abreu Artiñano; los ex gobernadores de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, Fernando Ortega Bernés, Jorge Carlos Hurtado Valdez, Antonio González Curi, Abelardo Carrillo Zavala y Alejandro Moreno Cárdenas, los presidentes del Poder Judicial y Legislativo Miguel Ángel Chuc López y Ramón Méndez Lanz, respectivamente, entre otros invitados de honor, familiares y amigos.