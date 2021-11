Uso opcional del cubrebocas en oficinas de gobierno: Sansores San Román

Martes del Jaguar

Durante el séptimo Martes del Jaguar, la gobernadora Layda Sansores San Román señaló el uso opcional del cubrebocas, particularmente en oficinas públicas, donde se exigirá el esquema completo de vacunación; se informó de la distribución de 102 millones de pesos en el sector salud, negociados con el Insabi; advirtió a becarios de posgrado que no han devuelto sus créditos a la Fundación Pablo García que los exhibirá si en una semana no se presentan a negociar sus adeudos; lamentó las malas condiciones en que dejaron los planteles Conalep; denunció un presunto fraude en el fertilizante comprado por el gobierno estatal y productores; y aclaró que para viajar a Guatemala, a una boda, no necesitaba permiso del Congreso estatal.

Desde el cuarto piso del Palacio de Gobierno, la Gobernadora arrancó el programa con la presencia de jóvenes que participaron en un concurso de pintura del Consejo Estatal de Población y presentó a la joven Alejandra Monserrat Arellano Victoria del plantel Conalep, Ciudad del Carmen, ganadora de la medalla de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, quien ocupó la silla de la Gobernadora, y con la que platicó en diferentes momentos.

Acompañada de la secretaria de Salud, Liliana Montejo León; y de la titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriscam), Diana Arceo Sánchez, Sansores San Román dio a conocer sus puntos de vista sobre el uso innecesario del cubrebocas y mostró ejemplos de su poca efectividad para reducir los contagios, además de la contaminación que están generando en el medio ambiente pues ya se encuentran tirados por todos lados.

Subrayó la importancia de la vacunación que fue clave para la reducción de la mortalidad y consideró que la sana distancia y el cuidado de los propios ciudadanos es lo que realmente disminuyó, sobre todo en Campeche, los altos índices de Covid. Por ello, dijo, el uso del cubrebocas es opcional, particularmente en oficinas públicas, aunque sí es obligatorio tener el esquema completo de vacunación para poder estar sin él, y se propondrá que se haga lo mismo en restaurantes y bares.

La Secretaria de Salud se refirió a los 102 millones de pesos que recibió el estado del Instituto de Salud para el Bienestar, gracias a las gestiones de la Gobernadora, que distribuirán: 12 millones para mantenimiento al Centro Estatal de Oncología; 30 millones para el área biomédica de 10 hospitales y 69 millones para medicamentos, equipos y material de curación.

Invitada al Martes del Jaguar, la comisionada de Copriscam, informó de un operativo en el que revisaron 16 establecimientos y se descubrió que no tienen los giros que exhiben, que dejan entrar a menores de edad y no cumplen con la Ley de Alcoholes y de Tabaco.

Recibió también al director de la Fundación Pablo García, Carlos Ucán Yam, quien dio a conocer que se han detectado deudores de becas de posgrado que van desde los 100 mil pesos al millón 400 mil pesos, y precisó que los beneficiarios son hijos de exfuncionarios, exdirigentes partidistas y directores de escuelas. Los beneficiarios de estas becas debieron devolver un 10 por ciento al término de sus estudios, pero nunca lo hicieron. En cambio, ejemplificó que el padre un becario, de origen campesino, se presentó a liquidar la deuda de su hijo.

Ante la denuncia, la Gobernadora advirtió que estos becarios tienen un plazo de una semana para presentarse a la Fundación a saldar su deuda o abonar, de lo contrario en el próximo Martes del Jaguar se darán a conocer sus nombres.

También estuvo la directora del Conalep, Celia Rodríguez Gil, quien denunció la falta de mantenimiento en la infraestructura de los planteles, sobre todo en el de Campeche, donde el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche dejó sanitarios inconclusos y no dio mantenimiento al taller donde los jóvenes realizan sus prácticas; tampoco a la biblioteca que tiene 40 años.

La Gobernadora lamentó esta situación, que no se le diera la importancia debida a las instalaciones donde los jóvenes estudian, y los invitó a denunciar, no quedarse callados, porque hay que tener espacios dignos para el aprendizaje.

El secretario de Desarrollo Rural, Ramón Ochoa, acompañó a la Gobernadora para revelar que se detectó un presunto fraude en la compra de fertilizantes por 88 millones de pesos, destinados a productores del campo, particularmente campesinos. Ante las quejas públicas de algunos, se mandó a analizar un saco y el resultado fue que del 46 por ciento de fósforo que debe tener sólo encontraron 14.8 por ciento; de nitrógeno, de 18 por ciento que debía tener sólo encontraron .46 por ciento, prácticamente nada.

Ante ello, la Gobernadora recomendó tener cuidado en futuras compras, investigar quiénes son los proveedores, “hay que analizar si son fertilizantes de buena calidad, pues es gravísimo estafar a los que menos tienen, porque los campesinos ponen el 50 por ciento del costo”.

Sansores San Román se refirió a una publicación sobre su viaje a Guatemala, a una boda, y lamentó que algunos periodistas ya no investiguen. Aclaró que no tenía que pedir permiso al Congreso, pues su ausencia sólo fue de un fin de semana y no de 15 días que sí la obligaría a pedir ese permiso.

El Martes del Jaguar concluyó con la participación del tenor campechano Jorge Carlos Gutiérrez.