By

ES HOOOY ES HOOOY

LUCHA LIBRE EN LA FIESTA DEL MAR 2024

Las emociones de la Triple AAA vuelven dentro de la FIESTA DEL MAR con las grandes estrellas del momento:

Dave the clown y Laredo Kid vs psicosis y abismo negro Jr. lady shani y pimpinela vs Reina Dorada y Mamba.

Diversión garantizada, ¡Entrada gratuita!