ACTUALIZACIÓN de la lista de Consultores Externos en Materia de Capacitación y Elaboración de Programas Internos y Análisis de Riesgos

La Dirección de Protección Civil del Gobierno de Carmen, con fundamento en los artículos 82, 83, 84, 85 del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Carmen, Campeche, da a conocer a la ciudadanía en general la relación de los consultores externos en materia de capacitación y elaboración de Programas Internos y Análisis de Riesgos, los cuales se encuentran vigentes hasta la fecha que en la relación indica y con registro actualizado en los archivos de esta Dirección.

Lo anterior, sin menoscabo que en la fecha de vencimiento puedan realizar la actualización correspondiente.

