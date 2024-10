ALCALDE PABLO GUTIÉRREZ CUMPLE 1096 DÍAS DE RESULTADOS

Con el respaldo de la Gobernadora Layda Sansores San Román, el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus presentó su Tercer Informe de Gobierno con 1096 Días de Resultados en beneficio de todos los habitantes del municipio de Carmen.

En la Sexta Sesión Solemne de Cabildo realizada en el Teatro de la Ciudad, se destacaron los resultados de tres años de intensa labor en favor del pueblo de Carmen, además de anunciar importantes proyectos para el periodo 2024-2027, al tomar protesta del nuevo Cabildo conformado tras una votación histórica.

En su discurso, el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus agradeció al pueblo de Carmen por la decisión histórica tomada el pasado 2 de junio con más de 70 mil votos producto de un trabajo que viene desde el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de un movimiento de transformación que encabeza en todo el país.

“Estoy muy agradecido, muy contento porque la gente de Carmen es distinta, aquí hay esa fuerza y esa voluntad para tomar las decisiones y contra eso no hay nada”, resaltó al reconocer la responsabilidad de más de 70 mil votos que dieron su respaldo.

“Es lealtad y amor a un pueblo y a una comunidad y a un municipio que merecen cosas mejores”, expresó sobre esa confianza depositada en las urnas,

“Acostumbrarnos durante mucho tiempo a que cualquier cosa era suficiente ya no, aquí hemos ido elevando la vara y así como nos hemos forjado y hemos buscado la forma de tener un municipio digno, colonias completas con su pavimentación, comunidades completas con pavimentaciones dignas, que es lo que hemos ido buscando, que mejoren esa calidad de vida, que haya plusvalía, que la gente se sienta conforme, contenta, no asombrada, sino ya acostumbrada a que así debe ser”, dijo

Reconoció que, “nos falta mucho por hacer sin duda alguna, esta labor es infinita, tenemos que ir día a día, no solamente acompañando estos momentos históricos de transformación sino adelantándonos a ellos, y desde este Municipio de Carmen quiero que ese mensaje sea el que prevalezca”.

Hizo un llamado a esta nueva administración que inicia, pues así como en la que concluyó, las puertas siempre estarán abiertas para trabajar por el pueblo de Carmen, que dio su confianza y espera resultados y trabajo diario que mejore la calidad de vida de cada una de las personas que habitan este municipio, así como de sus visitantes.

De igual forma convocó a las cámaras empresariales y diversos sectores a la formulación del próximo Plan Municipal de Desarrollo, próximamente iniciarán las reuniones para integrar un sólido y ambicioso Plan Municipal que no solamente sea papel sino un compromiso de todos.

Entre los logros importantes destacó la gran labor con domos en espacios dignos tanto en la ciudad como en las localidades, era un sueño contar con escuelas techadas, y hoy en día se han atendido prácticamente todas con algún domo o techumbre.

De igual manera anunció nuevas obras importantes, con la construcción de la Nueva Plaza de Artesanías que iniciará en los próximos días, con lo cual las artesanas contarán con un espacio digno, así como una nave para capacitaciones en el manejo de materiales como concha, escama, y muchos otros que generen diversificación y fortalezcan el turismo y los servicios que se brindan.

También el proyecto del Barrio Mágico del Guanal y la recuperación de playas en el balneario de la Manigual, como parte de un proyecto integral para enlazar toda esa histórica zona de Carmen, y hacer un corredor turístico desde el Centro de la ciudad.

El llamado a todo el equipo fue a trabajar con honestidad todos los días, pues “el pueblo lo demanda, el aumento en la aceptación no fue producto de la casualidad sino de un trabajo que ya es valorado y también las exigencias cada vez van siendo mayores”.

Dio un reconocimiento especial a todos los medios de comunicación que son parte de este momento que hemos estado viviendo, cada uno desde sus trincheras.

Así como a redoblar esfuerzos, a no dejar caer la guardia. “Que el Municipio de Carmen siga siendo un ejemplo para los que aquí habitamos, para los que nos visiten y para quienes nos observan, estos momentos históricos hay que vivirlos y asumirlos con la justa dimensión del momento que nos toca vivir”.

*Nuevo Cabildo*

El Presídium estuvo conformado por la Gobernadora Layda Sansores San Román, el Presidente Municipal Pablo Gutiérrez Lazarus; el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Virginia Leticia Lizama Centurión; y el Secretario del Ayuntamiento, José Alejandro Guerrero Cabrera, quienes tomaron protesta al nuevo cabildo.

El Cuerpo Edilicio para la administración 2024-2027 está conformado por la Primera Regidora, Martha Patricia Díaz Montes; el Segundo Regidor, Jorge Salvador Gómez Hernández; Tercera Regidora, María Guadalupe Hernández Gutiérrez; Cuarto Regidor, Isaac Elihu Díaz Briceño; Quinta Regidora, Mónica Guadalupe Mugartegui García; Sexto Regidor, Zacarías Dager Rodríguez; Séptima Regidora, Nancy del Carmen Alejandro Domínguez; Octavo Regidor, Mario Hernández May; Novena Regidora Navil Guadalupe Centella Portal; Décimo Regidor, Gustavo Ferrer Kuri; Décima Primera Regidora, Guadalupe del Carmen López Hernández; Síndica de Hacienda, Marcia Jannette Hernández Toral; Síndico de Asuntos Jurísdicos, Julio Manuel Sánchez Solís; y el Síndico Administrativo, Marlon Efraín Pérez Benítez.

*Logros Alcanzados*

En el resumen de los logros alcanzados se destacó que a través del Comité de Planeación Para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) se aprobaron 530 proyectos y se destinaron recursos por el orden de los 1 mil 230 millones 187 mil 185 pesos a diferentes proyectos y rubros estratégicos.

La labor del Patronato DIF Carmen fue muy importante, representado por la Sra. Rosemarie Lazarus Jaber, se respaldó en materia de educación, salud, alimentación, procuración de justicia, así como múltiples programas de asistencia social.

DIF Carmen otorgó un total de 157 mil 707 consultas, de las cuales 149,610 se ofrecieron a través de los Módulos de Bienestar Social de Periférico, Morelos, 20 de Noviembre, Renovación, Belisario Domínguez, San Nicolás, Plutarco Elías Calles “Chechén”, e Isla Aguada.

En los 73 Comedores Comunitarios se otorgó más de un millón de desayunos a niñas, niños, y grupos vulnerables. Además se rehabilitaron con recursos propios un 85% de los espacios de alimentación; se construyeron fogones y techumbres, cubriendo el 35% del total de ellos.

Más de 50,000 familias fueron beneficiadas con el “MERCADITO DIF EN TU COLONIA”, atendiendo a la mayoría de las colonias y a más de 7 mil familias de las comunidades.

En los 11 Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y en comunidades, para el desarrollo de habilidades productivas bajo la premisa de “Aprender para Emprender”, se capacitaron sin costo en los más de 20 talleres que cuentan con el respaldo del CECATI N° 50, graduándose más de 3 mil 200 personas.

Se impactó positivamente a 152,590 habitantes impulsando acciones enfocadas al fomento de autoempleo, proyectos productivos, comerciales, turísticos y artesanales.

Se impartieron 100 cursos en beneficio de 300 prestadores de servicios turísticos, 500 artesanos y más de 1000 emprendedores.

Con la cartelera de la Feria Carmen 2024, artistas de gran relevancia nacional e internacional como Julión Álvarez, Banda MS, Alfredo Olivas, Mijares, entre otros, se lograron audiencias multitudinarias en la Concha Acústica y una importante derrama económica

Mientras que la Expo Internacional Turística y Artesanal, rompió récord con 96,074 asistentes y 244 expositores, locales, nacionales e internacionales.

Se mejoró el Sistema de Transporte con la adquisición de 10 modernos autobuses “Amor x Carmen”, para subsanar las necesidades de los ciudadanos y estudiantes, implementando la Ruta Costera y la Ruta Campus III.

Entre las obras que son reflejo del compromiso de este gobierno, destaca la pavimentación de 460 tramos de calles nuevas, un total de 259 calles de asfalto, 158 de concreto hidráulico y 38 de adoquín.

En beneficio de los peatones se construyeron 22.6 kilómetros de banquetas en diversos sectores, a lo largo de tres años, en la zona urbana y rural.

En tiempo récord se construyó la “Concha Acústica”, obra de gran envergadura y dotada con área de servicios, en la que se invirtieron 20 millones de pesos, en su primera etapa.

Para fortalecer la infraestructura escolar y en los espacios públicos, se entregaron un total de 87 domos y techumbres.

En materia de vivienda, a través del Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) Carmen, se entregaron 251 hogares, de los cuales en este 2024 se realizaron 90 viviendas más con 40.6 millones de pesos del FISM. También, se construyeron 930 acciones de mejora en beneficio de manera directa a 428 familias.

Finalmente, Gutiérrez Lazarus reconoció a todo el equipo que lo acompañó durante el Gobierno Municipal 2021-2024, además de llamar a redoblar esfuerzos en la siguiente administración para continuar con el proceso de transformación de Carmen.