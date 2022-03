Brigada médico-veterinaria llega a la col. Obrera

Con gran éxito y participación de la comunidad, una vez más, el Centro de Bienestar Animal llevó a cabo la Brigada Médico-Veterinaria en el Parque de la col. Obrera, donde se brindaron más de 120 servicios a perritos y gatitos, incluyendo a algunos en situación de calle.



El objetivo es cuidar la salud de las mascotas y acercar los servicios médicos veterinarios de calidad y a bajo costo a las distintas colonias. Esto con la finalidad de cumplir el compromiso de contribuir a la prevención de enfermedades comunes, abonar al bienestar y salud de los peluditos.



Dentro de los servicios que se brindaron destacó la aplicación de 50 vacunas antirrábicas, 40 desparasitaciones y más de 30 consultas generales. Por lo que, los dueños responsables acudieron con sus mascotas para consultar e iniciar su esquema de vacunación.



Asimismo, personal del Centro de Bienestar Animal aprovechó la oportunidad para concientizar a los ciudadanos carmelitas respecto a la importancia de esterilizar a sus mascotas y promover la cultura de la adopción.

