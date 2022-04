Del 18 al 22 de abril acude a la Campaña de Vacunación contra COVID 19 del Gobierno Municipal de Carmen, habrá vacunas AstraZeneca para primera, segunda y tercera dosis para mayores de 18 años en diversos espacios públicos y en los Módulos de Bienestar Social.

– Lunes 18 de 9:00 A.M. a 1:00 P.M., Módulos de 20 de Noviembre y Periférico

– Martes 19 de 9:00 A.M. a 1:00 P.M., Módulos de Morelos y Renovación

– Miércoles 20 de 9:00 A.M. a 1:00 P.M., Módulos de Chechén y Belisario

– Jueves 21 de 9:00 A.M. a 1:00 P.M., Sala de Usos Múltiples del DIF Carmen

– Viernes 22 de 9:00 A.M. a 3:00 P.M., Plaza Cívica “7 de Agosto” frente al Ayuntamiento

Recuerda que para cualquier dosis deberás acudir con tu CURP, INE, formato de vacunación impreso y folio de vacunas anteriores.

Vacúnate, cuídate y cuida a tu familia con este esfuerzo del Gobierno Municipal, DIF Carmen y la Coordinación de Bienestar Social.