CONMEMORAN DESFILE CÍVICO MILITAR POR EL 213 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

En conmemoración del 213 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus encabezó la ceremonia y desfile cívico-militar, acompañado por el CC DEM Alfredo Ramón Enríquez Delgado.

En punto de las 5:30 PM comenzó el recorrido encabezado por los elementos de Protección Civil Municipal, seguido del contingente de la Décima Primera Zona Naval, conformada por 125 elementos, 3 vehículos, 2 binomios caninos y una embarcación; y 12 escuelas con 1445 alumnos y autoridades.

Con marcialidad y disciplina, los integrantes de la Décima Primera Zona Naval estuvieron en un contingente bajo el mando del Teniente de Fragata Cuerpo General, Eduardo Saynes García; conformado por banda de guerra escoltada por personal naval, batallón de Infantería, Centro de Reparaciones Navales No. 7; Estación de Investigación Oceanográfica Carmen; Hospital Naval, Unidad de Vigilancia Aérea.

Además de los elementos de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate con una embarcación tipo Defender defender y un vehículo tipo Ural, y personal de Sanidad Naval con soporte médico y paramédico.

Acompañados por un grupo de Comando, binomio, Sección de Oficiales y Marinería del Cuartel General, integrada por un oficial y tres pelotones de Infantería.

Seguidamente tocó el turno de las instituciones educativas, encabezadas por la Esc. Primaria Ezequiel Rodríguez Arcos, seguidamente, Escuela Preparatoria Campus II; Esc. Secundaria Técnica No. 26; Esc. Secundaria Técnica No. 40; Esc. Secundaria Técnica No.21; Esc. Preparatoria Cetis No. 20; Colegio del Caribe; Esc. Secundaria Técnica No. 7; Computación del Golfo; Universidad Mundo Maya.

El presídium estuvo conformado por la Presidenta del Patronato DIF Carmen, Rosemarie Lazarus Jaber; el Secretario del Ayuntamiento Luis César Augusto Marín Reyes; los integrantes del Cabildo, Primera Regidora, Candelaria Tenreyro Contreras; Tercera Regidora, María Zarira Sánchez Huerta; Cuarto Regidor, José Carlos Camejo Vázquez; Quinta Regidora, Priscilla Isabel Heredia Novelo; Décimo Primer Regidor, Carmen Hernández Mateo; el Síndico Jurídico, Julio Manuel Sánchez Solís; Síndica de Hacienda, Jannini Guadalupe Casanova García; y el Síndico Administrativo, Leopoldo Andrés Hernández Lezama. Y directores de las diversas áreas que conforman la administración municipal.

El desfile de este año fue muy especial al realizarse por primera vez por la tarde y contar con una demostración de ritmo y disciplina; al terminar el recorrido inició la primera Exhibición de Bandas de Guerra con una animosa participación, demostrando cada una gran marcialidad con sus instrumentos.

Primeramente fue la participación de la banda de guerra del Colegio del Caribe; seguido de dos bandas de guerra que decidieron unirse, Legión Azteca y la Universidad Mundo Maya Campus Carmen, con una emotiva presentación; y finalizó la banda de guerra Lobos CDC.

Al término de la ceremonia decenas de carmelitas disfrutaron del Paseo Juárez que por segundo día festejó las Fiestas Patrias con una amplia variedad de productos y oferta gastronómica.