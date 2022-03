Conmemoran el día internacional de la mujer

Para exigir un alto a las diversas modalidades de violencia que viven las mujeres diariamente, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Carmen a través del Instituto Municipal de las Mujeres (INMUCAR) realizó una Guardia de Honor en el Monumento a las Mujeres Campechanas.



La titular del INMUCAR, Gladys Sofía Rivera López, expresó que en México todos los días las mujeres enfrentan violencia psicológica, laboral, sexual y económica, por lo que el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, se alza la voz para poner un alto a esta situación. “No es una conmemoración en la que se felicita, sino para reflexionar sobre esta problemática”.

Destacó la participación y lucha de las mujeres en la sociedad; donde puntualizó que en los últimos años ha habido importantes avances para garantizar la igualdad, pero no se puede retroceder.

Nos encontramos en un momento crítico en la historia en la que tanto hombres como mujeres, adolescentes, niñas y niños, claman por la erradicación de la violencia, que es un virus que no conoce fronteras, no discrimina nacionalidad, etnia, clase social, cultura o religión, es por eso que en el INMUCAR seguiremos firmes en pro de la igualdad y el respeto entre mujeres y hombres”.



Antes de concluir, subrayó “el acto más valiente de una mujer es pensar por sí misma y pensar en voz alta”.

Invitó al respeto de todos, para que una pequeña gota de agua se transforme en un mar lleno de igualdad de género que sea una realidad hoy, y aprovechar este momento valioso por el que atraviesa el estado, al ser liderados por una mujer, la Gobernadora Layda Sansores San Román.

Posteriormente, la Directora del INMUCAR acompañada por el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus; la Presidenta del Patronato DIF Carmen, Rosemarie Lazarus Jaber; y el Secretario del Ayuntamiento, Luis César Augusto Marín Reyes, montó la primera guardia de honor.

Asimismo, hicieron lo propio los regidores, directores, personal del INMUCAR y del Gobierno Municipal, respectivamente.



Estuvieron presentes la Primera Regidora, Candelaria Isabel Tenreyro Contreras; la Séptima Regidora, Francisca Zárate López; la Octava Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Atención a la Mujer, Silvia Cámara León; la Décima Regidora, María Jesús Montejo Álvarez; el Noveno Regidor, Eduardo Jonathan Vela Magaña; el Décimo Primer Regidor, Carmen Cruz Hernández Mateo; así como directores y funcionarios del Ayuntamiento de Carmen.

