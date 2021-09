Durante la Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo presidida por el Alcalde, Óscar Rosas González, fueron presentados los informes financieros y contables correspondientes de los meses de abril, mayo y junio de 2021.

Siguiendo los protocolos de salud, la sesión se realizó de manera virtual a través de una videoconferencia contando con la asistencia de 12 cabildantes teniendo el quórum legal para desarrollar la reunión.

Primeramente se procedió a turnar a la comisión edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano la solicitud realizada por la Dirección de Desarrollo Urbano mediante oficio No. DDU-DIR-0360-21, respecto del cambio de uso de suelo para un comercio ya establecido en el predio ubicado en calle 55 No. 279, Col. San Carlos de esta Ciudad del Carmen, para el uso de Oficinas Administrativas.

También se turnó a la comisión edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano la solicitud realizada por la Dirección de Desarrollo Urbano mediante oficio No. DDU-DIR-0361-21, respecto del cambio de uso de suelo para un comercio ya establecido en el predio ubicado en calle Poni No.58, Colonia El Potrero, para el uso de oficinas administrativas, bodega y patio de maniobras.

Se turnó a la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano la solicitud realizada por la Dirección de Desarrollo Urbano mediante oficio No. DDU-DIR-0362-21, respecto del cambio de uso de suelo para un comercio ya establecido en calle Mustang No. 22, colonia El Potrero Predial U-65328 y calle 55 colonia San Nicolás Predial U-1935, para el uso de oficinas administrativas, exhibición de maquinaria, venta y renta de equipo.

Se turnó a la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano la solicitud realizada por la Dirección de Desarrollo Urbano mediante oficio No. DDU-DIR-0427-21, para la modificación referente a la normatividad por uso de suelo del predio ubicado en la avenida Palo de Tinte No. 1, entre Ciricote y Caoba, Fraccionamiento Country Club Playa Palmas.

Se turnó a la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano la solicitud realizada por la Dirección de Desarrollo Urbano mediante oficio No. DDU-DIR-0428-21, respecto del cambio de uso de suelo para un comercio ya establecido en avenida Abasolo, Manzana 000 S/N, fraccionamiento Héroe de Nacozari; para el uso de oficina administrativa, taller, almacén y patio de maniobras.

Se turnó a las Comisiones Edilicias Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, Hacienda Municipal, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Asuntos Jurídicos, la solicitud realizada por el Ing. Oscar Rosas González, Presidente Municipal de Carmen; mediante Oficio OPMC/7693/2021 en el cual solicita la exención del pago de derechos para la licencia de Construcción para la obra “Construcción de la UHN Ciudad del Carmen III, Campeche.

Se aprobó por mayoría de votos el dictamen de la comisión edilicia de Asuntos Jurídicos la ratificación del contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y los CC. Juan José Chi Laines y María Esther Domínguez Echavarría, respecto del predio ubicado en calle Albatros S/N, manzana 2, lote 21 de la colonia Miguel de la Madrid.

Por mayoría también fue aceptado el dictamen de la comisión edilicia de Asuntos Jurídicos sobre la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos; mediante oficio No. C.J.466/2021, solicitando la ratificación del Contrato de donación celebrado entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y la C. Carmen Juárez Juárez, referente al predio ubicado en la calle privada Geranio S/N, Manzana 17, lote 44, de la colonia San Nicolás.

Se aprobó el dictamen de la comisión edilicia de Asuntos Jurídicos sobre la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 375/2021, respecto de la ratificación del contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y los CC. Luis López Méndez y Gladys de la Cruz Ortiz, referente al predio ubicado en la calle Francisco Villa, manzana 15, lote 24 de la colonia Manigua.

Fue aceptado por mayoría de votos el dictamen de la comisión edilicia de Asuntos Jurídicos sobre la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 376/2021, respecto de la ratificación del contrato de donación entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y la C. Edith Sánchez Hernández, referente al predio ubicado en la calle 22 de Diciembre No. 36, manzana 11, lote 23 de la colonia Estrella.

Los cabildantes también aprobaron el dictamen de la comisión edilicia de Asuntos Jurídicos sobre la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 497/2021, respecto de la ratificación del contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y la C. Maximiliana Soto García, referente al predio ubicado en la calle 53 B, S/N, manzana 03, lote 01-A de la colonia Obrera.

Fue aceptado el dictamen de la comisión edilicia de Asuntos Jurídicos sobre la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 498/2021, respecto de la ratificación del contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y los CC. Martha Elvira Muñoz Jiménez y Edel Fonz Gálvez, referente al predio ubicado en la calle Javi, manzana 02, lote 11 de la colonia 23 de Julio.

Por mayoría también fue aprobado el dictamen de la comisión edilicia de Asuntos Jurídicos sobre la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 503/2021, respecto de la ratificación del contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y el C. Jesús Estrada Vera, referente al predio ubicado en la calle Cocos, S/N, manzana 24, lote 26 de la colonia 23 de Julio.

Se aprobó el dictamen de la comisión edilicia de Asuntos Jurídicos sobre la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 504/2021, respecto de la ratificación del contrato de donación celebrado entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen y la C. María Isabel Morales Madera, referente al predio ubicado en la calle 37, No. 216, manzana 10, lote 12 de la colonia Primero de Mayo (Playón).

De igual forma se aprobó por unanimidad el dictamen de la comisión edilicia de Servicios Públicos sobre la propuesta para declarar la nulidad de la concesión marcada con el número CJ/CN/501/2015, de fecha 21 de septiembre de dos mil quince y someter a aprobación y expedición una nueva concesión al C. Manuel Rebolledo Cruz y/o Manuel Jesús Rebolledo Cruz.

Estuvieron presentes: el Presidente Municipal, Óscar Rosas González; la Primera Regidora, María del Jesús Bolón Cano; el Segundo Regidor, Perfecto Balán Chi; el Cuarto Regidor, Luis Ramón Peralta May; la Quinta Regidora, Beatriz del Carmen Arcila Flores; el Sexto Regidor, Miguel Ángel Puch Rivera; la Séptima Regidora, Penélope Guadalupe Sosa Lizama; la Octava Regidora, Mayela Cristina Martínez Arroyo; la Décima Primera Regidora, Rocío del Carmen Cárdenas Argáez; el Síndico de Hacienda, Sergio Argemiro Cruz Montes de Oca; la Síndica Jurídica, Elia Fabiola Zavala Díaz; la Sindica Administrativa, Antonia Domínguez Hernández.