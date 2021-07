Durante la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión Edilicia Transitoria para entregar la medalla al mérito ciudadano, “Ciudad del Carmen”, edición 2021, a la Lic. Oresbia Abreu Peralta.

Siguiendo los protocolos de salud, la sesión se realizó de manera virtual a través de una videoconferencia y fue encabezada por el Presidente Municipal de Carmen, Óscar Rosas González, se contó con la asistencia de 12 cabildantes teniendo el cuórum legal para desarrollar la reunión edilicia.

Se presentó el dictamen de la Comisión Edilicia Transitoria donde se nombra a la Lic. Oresbia Abreu Peralta, como acredora a recibir la medalla al mérito ciudadano, “Ciudad del Carmen”, edición 2021, la cual fue aprobada por unanimidad por todos los cabildantes.

También se aprobó por unanimidad el recinto oficial para realizar la Quinta Sesión Solemne de Cabildo para la entrega de esta distinguida presea carmelita, teniendo como sede la explana del Museo Victoriano Nieves Céspedes ó como sede alterna la Sala de Cabildo “Don Pablo García y Montilla”, el día 23 de julio de 2021 a las 19:00 hrs.

Posteriormente se procedió a turnar a la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 375/2021, respecto de la ratificación del Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio Celebrado entre el Ayuntamiento de Carmen y los CC. Luis López Méndez y Gladys de la Cruz Ortiz, referente al predio ubicado en la calle Francisco Villa, manzana 15, lote 24 de la colonia Manigua.

Se turnó a la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 376/2021, respecto de la ratificación del Contrato Donación entre el Ayuntamiento de Carmen y la C. Edith Sánchez Hernández, referente al predio ubicado en la calle 22 de Diciembre No. 36, manzana 11, lote 23 de la colonia Estrella.

Se turnó a la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 497/2021, respecto de la ratificación del Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio Celebrado entre el Ayuntamiento de Carmen y la C. Maximiliana Soto García, referente al predio ubicado en la calle 53 B, S/N, manzana 03, lote 01-A de la colonia Obrera.

Fue turnado a la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 498/2021, respecto de la ratificación del Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio Celebrado entre el Ayuntamiento de Carmen y los CC. Martha Elvira Muños Jiménez y Edel Fonz Gálvez, referente al predio ubicado en la calle Javi, manzana 02, lote 11 de la colonia 23 de Julio.

Se turnó a la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 503/2021, respecto de la ratificación del Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio Celebrado entre el Ayuntamiento de Carmen y el C. Jesús Estrada Vera, referente al predio ubicado en la calle Cocos, S/N, manzana 24, lote 26 de la colonia 23 de Julio.

Se turnó a la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 504/2021, respecto de la ratificación del Contrato de Donación Celebrado entre el Ayuntamiento de Carmen y la C. María Isabel Morales Madera, referente al predio ubicado en la calle 37, No. 216, manzana 10, lote 12 de la colonia 1 de Mayo (Playón).

Fue turnado a la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos la solicitud realizada por la Coordinación de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. C.J. 505/2021, respecto de la ratificación del Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio Celebrado entre el Ayuntamiento de Carmen y el C. Guillermo López Chán, representado por el C. Guillermo López Montantes.

Por ultimó se aprobó por unanimidad la solicitud realizada por el Órgano Interno de Control, mediante Oficio OIC-682-2021; respecto de la modificación al acuerdo por el que se autoriza por única ocasión el uso de formatos de forma manual para la presentación de Declaración Patrimonial de Modificación y de Intereses 2021, para aquellos servidores Públicos que no estaban obligados hasta antes del año 2021.

Estuvieron presentes: El Presidente Municipal de Carmen, Óscar Rosas González; la Primera Regidora, María del Jesús Bolón Cano; la Tercera Regidora, Yolanda González Barceló; la Quinta Regidora, Beatriz del Carmen Arcila Flores; el Sexto Regidor, Miguel Ángel Puch Rivera; la Séptima Regidora, Penélope Guadalupe Sosa Lizama; la Octava Regidora, Mayela Cristina Martínez Arroyo; el Noveno Regidor, Haryl Kenny Sánchez Espinoza; el Décimo Regidor, Julio César Pulido Contreras; la Décima Primera Regidora, Rocío del Carmen Cárdenas Argáez; el Síndico de Hacienda, Sergio Argemiro Cruz Montes de Oca; la Síndica Jurídica, Elia Fabiola Zavala Díaz.