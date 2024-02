DERROCHE DE TALENTO EN EL CONCURSO DE COMPARSAS Y BATUCADAS 2024

Demostrando el talento que caracteriza a bailarines y músicos carmelitas, así como foráneos, se vivió una gala con magnífica noche en el Concurso de Comparsas y Batucadas del Carnaval Carmen 2024, en el que miles de personas aclamaron la pasión, ritmo y sabor de los participantes en cada presentación.

Ante la presencia del Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, así como de la Presidenta del Patronato DIF Carmen, Rosemarie Lazarus Jaber; el evento tuvo lugar en el estacionamiento del ex Domo del Mar, sitio que lució abarrotado y donde próximamente se construirá un nuevo recinto para estar a la altura de los eventos que merece nuestro municipio.

Cientos de jóvenes, adultos y niños dieron gala de su dominio en las percusiones y coreografías con estilos afrobrasileños, siendo los primeros la espectacular comparsa infantil “Chicos Che”, de la Escuela Primaria “Juan B. Caldera”, del turno matutino, los niños de 5⁰ y 6⁰ grado ofrecieron al público un espectáculo con canciones del popular cantante y compositor Chico Che.

En la categoría adultos del concurso de comparsas, los asistentes no dejaron de aplaudir a los grupos participantes: Expresión Afitdance; Tamil Kaanab (Mar Profundo Cetmar); y Clave Son Swing. También participaron Umma con sabor y tumbao; y Algarabía Latina (Indejucar).

Cabe destacar que el concurso de batucadas fue uno de los más esperados con la participación de siete batucadas locales y tres foráneas: Batucada Obrigado Rosalia, la encargada de abrir la noche; Batucada Do Guanal; Bateria Do Favela; Batucada Mijangos; Batucada Vila Escondida; y Batucada Imperio Do Samba; Uniao Das Estrellas, Ritmo Do Samba, Samba Da Riu y Choco Samba, respectivamente.

Sin duda la edición 2024 de estas fiestas carnestolendas nos ha impresionado con la energía y talento de cada participante que ha dejado el alma en cada presentación.

Los premios y reconocimientos serán entregados el miércoles en el Museo “Victoriano Niévez Céspedes”, cuando el jurado calificador a cargo de Manuel Alberto Rodríguez Cadena; Abel Jesus Figueroa y Martí Malagó revelen su veredicto del Concurso de Comparsas y Batucadas, así como de las categorías de Carros Alegóricos, Carretela y Disfraces Individuales para finalizar con broche de oro con otra exitosa edición del Carnaval Carmen.