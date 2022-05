DÍA DEL NIÑO LLEGÓ A CADA RINCÓN DE CARMEN

Celebrando a la infancia carmelita, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus llevó el Día del Niño a cada rincón de Carmen, con actividades para toda la familia con las cuales se fomentó la sana convivencia, así como el rescate y reactivación de los espacios públicos.

Los festejos iniciaron desde el viernes 29 de abril con el ya tradicional Paseo Juárez, que en esta ocasión tuvo como tema “Celebrando a l@s Niñ@s”, el cual reunió a más de 10 mil asistentes con lo cual se logró detonar la economía local.

Como parte del compromiso del Alcalde Pablo Gutiérrez para darle un nuevo rostro al Municipio de Carmen, rescatando cada uno de los espacios que fueron abandonados en los últimos tres años, en esta fecha especial también se reabrió el Ecoparque “Chucté” el sábado 30, con lo cual se brinda una opción más de atractivo turístico tanto para los habitantes locales como para los visitantes.

Asimismo, la alegría se hizo presente en los diferentes sectores de la ciudad con las actividades de “Celebrando en tu Colonia”, y “Celebrando a los niños y niñas” en conjunto con el DIF Sabancuy, en dicha comunidad, llevando diversión y sana convivencia el domingo 1 de mayo, así como regalos y platillos que fueron disfrutados por los vecinos más pequeños y sus familias.

