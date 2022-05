DIF CARMEN SIRVIENDO CON VOCACIÓN EN COMUNIDADES

Sirviendo con vocación y consintiendo a los niños, niñas y mamitas de todas las comunidades, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Carmen que encabeza la Presidenta del Patronato, Sra. Rosemarie Lazarus Jaber, en conjunto con la Directora, Diana Villanueva Badillo, realizaron una intensa gira semanal para llegar a cada rincón y realizar la entrega de más de 10 mil enseres, juguetes, insumos y equipo, donde más se necesita.



Los espacios de alimentación distribuidos en cada comunidad de las Juntas Municipales de Sabancuy, Atasta y Mamantel son prioritarios para el DIF Carmen, ya que ahí se congregan los infantes y grupos más vulnerables de nuestras comunidades, por lo que requieren contar con espacios dignos e insumos de calidad para consumir.



Cabe destacar que el Día del Niño y el Día de la Madre no pasaron desapercibidos en estos espacios, bajo la Coordinación de Adriana Velasco, donde aunque de forma sencilla con mucho cariño fueron festejados en las más de 60 comunidades llevando alegría con regalos y diversión a los pequeños y sus familias con diversas obras teatrales.



Con estas acciones se refrenda el compromiso adquirido por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, con cada una de los niños, niñas y mujeres, y al cual el DIF Carmen da cabal cumplimiento al servir con vocación y atender de forma cercana a cada uno de los ciudadanos en cada comunidad.

