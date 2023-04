DISFRUTA DE LA XXV FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL DE CARMEN

Para celebrar el “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, el Gobierno Municipal de Carmen que preside el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, realizará a través de la Dirección de Cultura, a cargo de Rosa Badillo Becerra, la XXV Feria del Libro Infantil y Juvenil de Carmen (FLIJC), en su edición 2023.

La feria gratuita que se llevará a cabo del 14 al 28 de abril, en el Andador Arturo Shields Cárdenas, busca que los niños y jóvenes tengan un mayor acercamiento a la lectura. En ese sentido, el programa de la FLIJC destaca diversas dinámicas, talleres, así como eventos artísticos y culturales.

El objetivo es ofrecer al público en general actividades lúdicas sin costo, de sano esparcimiento y a su vez la captación de amantes de la lectura potenciales para adquirir ejemplares y/o colecciones con diferentes fondos editoriales.

La venta de libros permanecerá durante los 14 días de exposición, con un horario de lunes a jueves de 9:00 a 21:00 horas; y viernes, sábados y domingo de 9:00 a 22:00 horas.

Con la inauguración oficial de este 14 de abril a las 5:30 PM, inicia el área de exposición. A las 6 PM el público se deleitará con la interpretación de canciones de “Cri-Cri”, el personaje creado por el compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, quien con su popularidad entre los niños ha provocado alegría a diferentes generaciones.

La actividad principal será “El cofre de los cuentos” con la finalidad de aprender y divertirse con literatura en voz alta, además de juegos infantiles. Este círculo de lectura se realizará los días sábado 15 a las 10 AM; domingo 16, 11 AM; viernes 21, 10 AM; sábado 22, 10 AM; domingo 23, 11 AM; viernes 28, 10 AM.

En esos días se alternarán actividades por la tarde; el 15 de abril a las 10 PM llega la “Noche Brechera” amenizada por el “Grupo Cultural Brecha” que, presentará narraciones, poemas y trova.

El domingo 16 a las 6 PM sorpréndete con cuentos y leyendas de la región.

El viernes 21 a las 19:00 horas se exhibirán filmes al aire libre proyectados como parte de “Puerto Cinema”, apoyado por Cineclub “El Faro”.

El sábado 22 a las 6 PM “Origami Teatro México” presenta la obra de “Caperucita Roja”; mientras que, para el domingo 23 tenemos el “Recital de Trova y Poesía”.

Finalmente, el viernes 28 a las 6 PM será la clausura de la FLIJC con el espectáculo dancístico del Ballet Floklórico “Ixchel”.

Acompáñanos con tu familia y amigos en este recorrido literario que ofrece el Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, donde aprenderás y compartirás el mundo literario, siempre con el mensaje de expresar el amor por la lectura.