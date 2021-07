Entrega Alcalde medalla al Mérito Ciudadano “Ciudad del Carmen” 2021

•Oresbia Abreu Peralta es galardonada con la mayor presea de los carmelitas

Por su larga trayectoria en el ámbito educativo, Oresbia Abreu Peralta recibió la medalla al Mérito Ciudadano “Ciudad del Carmen” edición 2021 de manos del Presidente Municipal, Óscar Rosas González, durante la Quinta Sesión Solemne de Cabildo.

Respetando las medidas sanitarias correspondientes, el evento se realizó en la Sala de Cabildo “Don Pablo García y Montilla”.

Primeramente, se pasó lista de los cabildantes estando presentes todos los integrantes del cuerpo edilicio de manera presencial en la Sala de Cabildo “Don Pablo García y Montilla”, y a través de una videoconferencia.

Se dio lectura del dictamen de la Comisión Edilicia Transitoria, por el que se determinó la entrega al Mérito Ciudadano del Municipio de Carmen en su edición 2021 a la ciudadana Oresbia Abreu Peralta.

Seguidamente se lo hizo entrega del diploma y medalla “Ciudad del Carmen” a la galardonada del premio al Mérito Ciudadano edición 2021, Oresbia Abreu por parte del Alcalde, Óscar Rosas González.

Por su parte la galardonada, Oresbia Abreu Peralta agradeció al pueblo de Carmen por esta distinción, así como también a los cabildantes y al Presidente Municipal, Óscar Rosas por dar su aprobación para recibir esta importante presea carmelita.

“En esta tierra nací y me siento muy orgullosa de ello, el Guanal fue testigo de mis primeros pasos y vivencias, Carmen es una tierra de muchas oportunidades y a mí en lo personal me ha dado mucho, pero lo poco o mucho que he recibido de esta sociedad siempre lo he tratado de retribuir a través de acciones altruistas al formar parte de muchas asociaciones civiles”, expresó.