ESTE FIN DE SEMANA VIVE LA FIESTA DEL MAR 2023

El sol, la playa y la alegría se viven en Carmen con la Fiesta del Mar, el evento más esperado de la temporada que inicia este fin de semana con una espectacular cartelera de eventos deportivos y culturales que el Gobierno Municipal del Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus ha preparado para toda la familia, del 31 de marzo al 9 de abril.

Disfruta de la emoción y las tradiciones a partir del viernes 31 de marzo, con la inauguración de las Esculturas de Arena “Enarenarte” y la entrega de reconocimientos a deportistas carmelitas destacados, en punto de las 7 PM en Playa Norte; para posteriormente sacar los mejores pasos con la presentación de “Los Flamer’s” desde el Foro Artístico a las 9 PM.

Ese mismo día habrá una gran sorpresa para toda la familia y en especial las niñas y niños, con el espectáculo de teatro, malabares y danza de “Performance Circus” con funciones a las 6 PM, 7 PM y 8 PM, los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril.

Como parte de las actividades permanentes durante toda la Fiesta del Mar, del 31 de marzo al 9 de abril se contará con una atractiva y relajante área de camastros en el Malecón Costero desde las 11 AM; y desde el 1 de abril podrás apreciar la exposición fotográfica del Indejucar.

También habrá espacio para los emprendedores, con el Bazar Carmen Alegre que se realizará los fines de semana del 31 de marzo al 2 de abril, y del 7 al 9 de abril, a partir del mediodía.

Para que todos los niños disfruten actividades en vacaciones, habrá Área de Juegos Tradicionales con concursos de soga, carrera de costales y tamales a la olla, los días 1 y 2 de abril a las 5 PM; y el 8 y 9 de abril a las 10 AM.

Para los infantes, los Juegos Inflables estarán disponibles en dos horarios, de 10 AM a 2 PM, y de 4 PM a 7 PM; los días 2, 7, 8 y 9 de abril. Y también habrá un Taller de Figuras Marinas con Materiales Reciclados a las 10 AM los días 1 y 2 de abril.

En el ámbito deportivo la adrenalina comienza el sábado 1 de abril, con el Triatlón Isla de Tris a las 6:30 AM en el Malecón Costero y el Circuito Playa Norte; el Futbol Playero se disputará durante varios días, en su categoría Infantil el 1 y 2 de abril a las 8 AM, y en Varonil y Femenil será el viernes 7 a las 4 PM, y el 8 y 9 de abril desde las 8 AM. El Voleibol Playero en su categoría Familiar será el 1 de abril a las 4 PM, y el día 2 a las 10 AM, mientras que en Varonil y Femenil se disputa el 7 de abril a las 4 PM, y sábado 8 y domingo 9 desde las 8 AM. Tochito Bandera se juega el 1 y 2 de abril a las 8 AM, y el Rugby sólo el sábado 1 de abril a las 4 PM.

El domingo 2 de abril desde muy temprano inicia la Clásica de Ciclismo en el Circuito Playa Norte a las 9 AM; y Regata de Kayak a las 10 AM. Y del 6 al 9 de abril el Exatlón “El Desafío de la Isla” a las 4 PM en el Malecón Costero.

Continuando con las actividades culturales, el 1 de abril a las 6 PM se presentará el Grupo Musical La Nueva Imagen en el Escenario Tropicalísimo, y a las 7 PM habrá una Noche Retro y Electrónica con los DJ’s Zieze, Candela y Freshly.

Ese día prevalecerá la música y el calor, con el evento Chica Piel Canela (Bikini Open) que se realizará en el Foro Artístico a las 5 PM; también habrá buen ritmo con la amenización de Los Hipper’s a las 6 PM en el Escenario Tropicalísimo y simultáneamente el Encuentro de Bandas de Rock y Reggae en el Foro Artístico.

Porque la Fiesta del Mar es de #TODO Carmen, el martes 4 de abril se inauguran las Esculturas de Arena “Enarenarte” en Isla Aguada a las 5 PM, y el viernes 7 toca el turno de Sabancuy, que también inaugura sus esculturas a las 5 PM.

El jueves 6 llega el momento de sacar los mejores pasos con el concierto de Jenny and Mexicats, en el Foro Artístico a las 9 PM.

El viernes 7 música alternativa con el festival Perla Sonora a la 6 PM, que reunirá propuestas de jóvenes locales; y cerrando el día Chepino “El Nenuco” de los Teclados en el Escenario Tropicalísimo a las 7 PM.

El sábado 8 habrá mucha fuerza y actitud, con el evento Mr. Playa que reunirá a competidores de fisicoculturismo a las 5 PM en el Foro Artístico, seguido del grupo musical La Pigua en el Escenario Tropicalísimo a las 6 PM, y cierra la agrupación pop Sentidos Opuestos a las 9 PM en el Foro Artístico.

Cerrando con broche de oro esta edición de la Fiesta del Mar 2023, el domingo 9 a las 10 AM la acción se vivirá con Motocross en la pista de Playa Norte; a las 6 PM concierto con Ovideo y su Sensación Tropical en el Escenario Tropicalísimo, Concurso los Reyes del Play Back en el Foro Artístico y Exhibición de Box en el Malecón Costero; para concluir con Kevin y su Sensación Tropical, La Nueva Naranja y Grupo R/A desde el Foro Artístico a las 7 PM.

Todos los eventos son #GRATUITOS, ¡Vive la playa, vive la alegría con la Fiesta del Mar Carmen 2023!